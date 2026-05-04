Cos'è il Tank Top che spaventa l'Iran, ma che potrebbe far anche aumentare il prezzo del petrolio in Occidente

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il regime iraniano deve fare i conti il Tank Top, ovvero l’esaurimento della capacità di stoccaggio del petrolio. Il blocco dello Stretto di Hormuz imposto dagli Usa non consente all’Iran di trasportare agevolmente petrolio fuori dal Paese. Da qui la necessità di aumentare lo stoccaggio, con il rischio di saturare le capacità interne e raggiungere il temuto Tank Top. Gli Usa sperano che ciò possa indurre l’Iran a cedere e firmare un accordo di pace.

Petrolio, l’Iran alle prese con l’incubo Tank Top

Il blocco totale dello Stretto di Hormuz messo in atto dagli Stati Uniti mira esattamente a saturare la capacità di stoccaggio di petrolio dell’Iran. Senza le petroliere che entrano ed escono dal Golfo Persico, l’incubo del cosiddetto Tank Top si fa sempre più concreto per Teheran.

Secondo Donald Trump, già la scorsa settimana questo livello avrebbe dovuto essere raggiunto. Ma le contromisure messe in atto dagli iraniani, a cominciare dalla riduzione delle estrazioni, sembrano per ora aver funzionato.

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Cos’è il Tank Top e cosa sta facendo l’Iran per evitarlo

Tuttavia, fermare le estrazioni per scongiurare il Tank Top non è fattibile. Uno stop totale o troppo brusco, infatti, danneggerebbe irreparabilmente i pozzi petroliferi e gli impianti. Tuttavia, il regime iraniano viene da decenni di blocchi improvvisi delle estrazioni, causati da sanzioni o guerre.

Quindi, in questo campo il know how tecnico degli addetti ai lavori è molto elevato, e sembra funzionare anche in questo caso. Secondo le notizie provenienti dall’Iran, il regime starebbe disperatamente cercando nuovi siti di stoccaggio, come per esempio petroliere dismesse. Un altro espediente messo in atto è quello di inviare petrolio verso la Cina utilizzando la rete ferroviaria.

Una necessità imposta dal blocco navale deciso da Trump, che sta innervosendo sempre di più il regime visto che ora il presidente americano è intenzionato a “liberare” le navi rimaste bloccate nello Stretto di Hormuz. Inoltre, Teheran sta anche cercando di forzare il blocco Usa con manovre audaci in mare, come dimostra il passaggio della petroliera Huge, che ha bucato il blocco Usa.

Scorte di petrolio, per l’Occidente il rischio è di tipo opposto

Se l’Iran convive con l’incubo del Tank Top, i Paesi occidentali hanno il problema opposto: le riserve e gli stoccaggi rischiano di esaurirsi. Le rotte alternative attivare per far arrivare in Europa il petrolio dell’Arabia Saudita (che ha incrementato le esportazioni) e degli altri Paesi del Medio Oriente non bastano a ovviare alla chiusura di Hormuz.

Secondo diversi analisti, se la situazione non dovesse sbloccarsi entro un mese le scorte petrolifere dei Paesi occidentali potrebbero toccare il fondo. Il rischio concreto è che il prezzo del petrolio, che ora viaggia intorno ai 103 dollari al barile per il Wti, possa toccare i 150 dollari al barile, innescando una reazione a catena pesantissima in termini di inflazione e costo della benzina.

Gli esperti di JP Morgan hanno dichiarato che le scorte di petrolio dei Paesi Ocse potrebbero raggiungere il minimo tra il 9 e il 30 maggio. Il braccio di ferro tra Iran e Usa sul petrolio prosegue.