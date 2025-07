Cos'è il virus Chikungunya e quali sono i sintomi della malattia che preoccupa la Francia e minaccia l'Italia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il virus Chikungunya spaventa l’Europa. L’Oms ha lanciato l’allarme di “rischio globale” e parla di nuova ondata capace di mettere in ginocchio fino a 5 miliardi di persone in 119 paesi. Tra questi anche Francia e Italia, dove si sono registrati i primi casi.

Cos’è il virus Chikungunya

Il virus Chikungunya è il patogeno che causa una malattia virale caratterizzata da febbre e forti dolori. Proprio il nome “chikungunya” indica la posizione contorta che il corpo assume per via dei dolori intensi.

La malattia è stata descritta per la prima volta nel 1952 in Tanzania, ma era già nota in altri paesi come l’Indonesia, dove aveva causato un’epidemia nel 1779. All’inizio degli anni 2000 si è verificata una prima grande ondata, che oggi torna ad allarmare le zone più a rischio: 119 paesi in cui vivono circa 5 miliardi di persone.

Motivo di preoccupazione è soprattutto il modo di trasmissione del virus, ovvero la puntura di zanzare del genere Aedes, tra cui la nota zanzara tigre.

Focolai in Francia e primi casi in Italia

Il virus Chikungunya è arrivato anche in Europa. I primi casi registrati sono in Francia, circa 800 dal 1° maggio al 22 luglio 2025. Parte di questi sono autoctoni, cioè non derivano dall’arrivo o dal rientro di viaggiatori.

Le aree dei focolai includono Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Corsica e Occitania. In generale, l’avviso è di prestare attenzione in caso di viaggi in queste zone della Francia.

E in Italia? È stato segnalato un primo caso nel comune di Bentivoglio, frazione di San Martino. Nella stessa zona è emerso un secondo caso sospetto. Nel Bolognese sono quindi partite campagne di disinfestazione preventiva delle aree infestate dalle zanzare vettori del virus Chikungunya.

Quali sono i sintomi

Riconoscere i sintomi specifici del virus Chikungunya non è semplice. Questi si presentano come sintomi influenzali: febbre, dolori muscolari, mal di testa e generale affaticamento.

La prognosi diventa più complessa quando il virus colpisce neonati e anziani, che spesso mostrano sintomatologie sovrapponibili ad altre patologie. La diagnosi non è quindi immediata e al momento non esistono trattamenti antivirali specifici per il virus.

Si può intervenire in maniera preventiva applicando zanzariere alle finestre, indossando abiti che coprano la pelle e usando repellenti. Tutto ciò serve a ridurre il rischio di epidemie e, nei casi peggiori, di decessi. La mortalità non è elevata, ma nei soggetti anziani può costituire una concausa di morte.