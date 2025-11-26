Cos'è il vortice polare, perché si parla di "indebolimento" e quali potrebbero essere le conseguenze

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il vortice polare, ossia la vasta area di venti che ruota sopra il Polo Nord in stratosfera durante l’inverno, è oggi ai minimi storici. Da 45 anni non si osservavano livelli così lenti di rotazione. Secondo gli esperti, tale indebolimento si è generato a causa del riscaldamento precoce della stratosfera sul lato canadese e per via di un’onda atmosferica che ha spinto il vortice fuori dal suo centro.

Cos’è il vortice polare e come si muove

Il vortice polare è un vasto lago di aria fredda presente nel circolo polare. Quest’aria scorre in verso antiorario formando un ciclone pieno di correnti glaciali.

Il vortice contiene aria talmente fredda che le masse di aria circostante, in genere, non riescono a farlo spostare dal circolo polare. Tendenzialmente, però, una o due volte all’anno capita che l’anticiclone freddo canadese lo spinge verso l’Europa oppure che l’anticiclone russo siberiano lo direziona verso il Nord America.

iStock Polo Nord

In questo caso si verificano robuste irruzioni di aria fredda; le temperature scendono fino a 10 gradi sotto zero, innescando gelate e nevicate di forte intensità.

Il vortice si è indebolito, le possibili conseguenze

Secondo le ultime rilevazioni, il vortice polare non è mai stato così debole negli ultimi 45 anni. Gli esperti del portale 3bMeteo hanno riferito che i valori del vento a 10 hPa sono scesi fino a 0,3 m/s. In altre parole, il vortice sta ruotando molto lentamente rispetto al solito.

Un vortice debole può portare il freddo a muoversi verso sud, ma non sempre. Dipende dal tipo di disturbo. “In questo momento – hanno spiegato gli esperti – il disturbo non sta influenzando gli strati dove si forma il nostro tempo, quindi il freddo non viene liberato.

Il freddo che invece interessa l’Europa non dipende dal vortice polare ma da una ondulazione interna della corrente a getto.

Cosa accadrà in Europa secondo gli esperti

L’indebolimento attuale si è verificato in quanto c’è stato un riscaldamento prematuro della stratosfera sul lato canadese. Inoltre è stata rilevata un’onda atmosferica che ha condotto il vortice fuori dal suo centro, inclinato verso la Siberia.

Fenomeni così precoci sono singolari e difficili da confrontare con eventi passati. Sempre secondo quanto espresso dagli analisti, tanti disturbi precoci come quello in corso rimangono confinati in quota e non cambiano la circolazione dell’aria sull’Europa. Possono invece far crescere la probabilità di irruzioni fredde sul Nord America.

I valori molto bassi del vento non segnalano che sia in atto un Major Sudden Stratospheric Warming, né che il freddo si diffonderà sul Vecchio Continente.

Gli studiosi hanno infatti sottolineato che la sola debolezza del vortice non basta per portare il freddo in Europa. Fondamentale è analizzare come si è indebolito.

In questo caso, la maggior parte dell’energia atmosferica è stata riflessa verso il basso, impedendo al vortice di scendere. Questo tipo di situazione, non di rado, porta a un rinvigorimento del vortice nelle settimane successive.