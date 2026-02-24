Cos'è l'ablazione cardiaca a cui si è sottoposto Tommaso Giacomel dopo il malore alle Olimpiadi invernali

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tommaso Giacomel si è sottoposto ad ablazione cardiaca dopo il malore accusato durante la Mass Start di biathlon alle Olimpiadi. L’intervento, eseguito dopo uno studio elettrofisiologico che ha rilevato un’anomalia atriale, è riuscito. L’operazione presenta alcuni rischi e tempi di recupero per il ritorno allo sport condizionati da esami e controlli approfonditi.

Olimpiadi, il malore di Tommaso Giacomel

Il malore accusato da Tommaso Giacomel durante la Mass Start di biathlon alle Olimpiadi ha portato all’attenzione una procedura medica spesso poco conosciuta al grande pubblico: l’ablazione cardiaca.

L’azzurro, 25 anni, in testa alla gara prima del ritiro, è stato sottoposto a un intervento definito “perfettamente riuscito” dopo che gli esami hanno evidenziato un’anomalia della conduzione elettrica a livello atriale. La sua stagione è ufficialmente terminata, con l’addio al sogno di conquistare la Coppa del mondo, dove si trovava in seconda posizione.

ANSA

Gli esami clinici

Dopo l’episodio in gara, Giacomel è stato sottoposto a una serie di approfondimenti diagnostici presso l’ospedale Galeazzi di Milano, sotto il controllo della Commissione Medica FISI e del professor Daniele Andreini.

Tac, risonanza magnetica e test da sforzo massimale sono risultati nella norma. Tuttavia, uno studio elettrofisiologico successivo ha individuato un’anomalia elettrica atriale che ha reso necessaria l’ablazione.

Il biatleta, argento olimpico nella staffetta mista e vincitore di sei gare di Coppa del mondo, sarà dimesso a breve e dovrà sottoporsi a nuovi controlli tra due settimane. Solo dopo il via libera medico potrà tornare gradualmente ad allenarsi.

Cos’è l’ablazione cardiaca

L’ablazione cardiaca, o ablazione transcatetere, è un intervento utilizzato per trattare diverse forme di aritmia. Si tratta di una procedura moderatamente invasiva che viene eseguita introducendo sottili cateteri attraverso le vene femorali (talvolta la giugulare) fino al cuore.

L’obiettivo è individuare e neutralizzare il circuito elettrico anomalo che provoca l’aritmia. Attraverso uno studio elettrofisiologico preliminare, i medici mappano con precisione millimetrica le aree del cuore responsabili dell’alterazione del ritmo. Una volta identificata la zona critica, si procede con l’ablazione vera e propria, creando una piccola cicatrice controllata mediante radiofrequenza (calore) o crioterapia (freddo).

Questa tecnica è indicata sia per aritmie più semplici, come alcune tachicardie sopraventricolari, sia per condizioni più complesse come fibrillazione atriale e tachicardia ventricolare. In alcuni casi rappresenta la prima scelta terapeutica; in altri viene adottata quando i farmaci antiaritmici non risultano efficaci o causano effetti collaterali.

Durata, recupero e rischi

L’intervento dura in media tra le due e le cinque ore, a seconda della complessità del caso. Il paziente viene generalmente sedato in modo lieve e l’area di accesso anestetizzata localmente. Dopo la procedura è previsto un periodo di osservazione con monitoraggio cardiaco continuo.

La dimissione avviene solitamente entro 12-24 ore. È necessario un breve periodo di riposo per consentire la corretta guarigione dei punti di accesso vascolare. Il ritorno all’attività sportiva avviene solo dopo controlli specialistici approfonditi.

Come ogni procedura invasiva, l’ablazione comporta rischi, seppur rari: danni ai vasi sanguigni, alterazioni del sistema elettrico cardiaco, formazione di trombi, fino a eventi più gravi come ictus o arresto cardiaco. Tuttavia, nei centri specializzati, la percentuale di successo è elevata.