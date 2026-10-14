Cos'è l'adenocarcinoma polmonare, il tumore maligno ai polmoni che ha colpito Papa Leone XIV

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nella giornata di martedì 13 ottobre Papa Leone XIV è stato operato al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo polmonare. L’esame istologico ha confermato la diagnosi di un tumore maligno, tecnicamente un “adenocarcinoma polmonare“. Si tratta di una delle principali e più frequenti forme di tumore al polmone, tra i più diffusi in Italia.

Papa Leone XIV operato per un tumore maligno ai polmoni

Nel pomeriggio di martedì 13 ottobre Papa Leone XIV è stato stato sottoposto a un intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo polmonare.

L’intervento “si è concluso positivamente, nei tempi e nei modi previsti”, fa sapere la sala stampa vaticana.

ANSA

Dopo l’operazione Prevost ha trascorso una notte tranquilla nella sua stanza al decimo piano dell’ospedale.

Gli esami successivi hanno confermato la “diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami pre-operatori”, riferisce il bollettino medico.

Tutta la parte malata è stata rimossa, per rendere l’intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, non solo il nodulo, che era circoscritto e in una fase iniziale.

Cos’è l’adenocarcinoma polmonare

Papa Leone XIV è stato dunque operato per un tumore maligno al polmone. L’adenocarcinoma polmonare è uno dei tre sottotipi principali del tumore del polmone, il più comune.

Si tratta di uno dei più frequenti tipi di cancro: ogni anno in Italia vengono registrati circa 45 mila casi, l’11% delle diagnosi di tumore nella popolazione.

Come per le altre tipologie di tumore, l’adenocarcinoma si forma in seguito a un incontrollato processo di crescita cellulare dovuto a una mutazione del Dna.

A differenza delle altre forme di tumore ai polmoni, tende a localizzarsi nelle aree periferiche dell’organo, ma se non trattato in tempo può diffondersi in altre aree del corpo.

Le cause e i sintomi

Le esatte cause che portano alla formazione del tumore al polmone non sono ancora del tutto chiari, ma è certo che tra i fattori di rischio più importanti ci sia il fumo di sigaretta, sia attivo che passivo.

Questo tipo di cancro può comparire anche in chi non ha mai fumato: l’adenocarcinoma in particolare è la forma di gran lunga più frequente di tumore ai polmoni tra i non fumatori.



Altri fattori di rischio noti sono l’esposizione all’amianto o ad altre sostanze pesanti quali l’arsenico, il radon o il nichel.

Nelle fasi iniziali la patologia non si manifesta con sintomi evidenti, man mano che progredisce possono comparire disturbi simili a quelli di altre patologie respiratorie.

Tra i sintomi più comuni da tenere d’occhio ci sono:

tosse duratura, in alcuni casi associata all’emissione di sangue;

difficoltà respiratoria;

dolore al petto;

debolezza generalizzata;

perdita di appetito;

dimagrimento.

Come si cura

Il trattamento del tumore al polmone dipende dallo stadio della malattia e dalle condizioni generali del paziente.

Se viene individuato in uno stadio iniziale, l’opzione principale è solitamente l’intervento chirurgico. A seconda dei casi, l’operazione può essere preceduta o seguita da trattamenti farmacologici.

L’asportazione completa del tumore o di una parte del polmone offre le maggiori probabilità di guarigione definitiva.

In diverse situazioni può essere utilizzata la chemioterapia e la radioterapia, anche in associazione con altri approcci.