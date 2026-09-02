Cos'è l'aritmia benigna che ha Scott McTominay del Napoli, costretto a operarsi: sintomi e tempi di recupero

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Scott McTominay deve operarsi e per questo non potrà partecipare alle prossime partite di Serie A e di Champions League. A darne la notizia è il club azzurro, che ha spiegato che il calciatore sarà sottoposto a un intervento di correzione mediante ablazione con tecnica PFA dopo l’insorgenza di una lieve aritmia benigna. Dovrebbe tornare per la sfida contro il Frosinone, in programma nel weekend del 10 ottobre.

Il Napoli annuncia l’operazione di McTominay

Scott McTominay dovrà sottoporsi a un’operazione nei prossimi giorni. Nella nota si legge che “a causa dell’insorgenza di una lieve aritmia benigna” il numero 8 del club azzurro dovrà affrontare un intervento chirurgico.

Il motivo è quindi l’insorgenza di quella che è stata definita una “lieve aritmia benigna”, trattabile attraverso la tecnica PFA.

L’ablazione è una procedura che consente di neutralizzare le aree del cuore responsabili degli impulsi elettrici anomali, utilizzando impulsi elettrici ad alta intensità per intervenire sul tessuto che genera l’aritmia.

Cos’è l’aritmia benigna

L’aritmia è un’alterazione della frequenza o della regolarità del battito cardiaco. Quando si parla di aritmia benigna ci si riferisce a una condizione non associata a patologie cardiache strutturali e che quindi non comporta particolari rischi per la salute. Presenta però sintomi di difficile gestione per chi lavora con il proprio corpo, come un atleta.

Come spiega Daniela Aschieri, direttrice della UOC Cardiologia e UTIC dell’Azienda Usl di Piacenza e componente del CdA dell’ANMCO, all’Adnkronos: “Esistono aritmie benigne, sono quelle sopraventricolari, in particolare la fibrillazione atriale e la tachicardia parossistica sopraventricolare, che possono andare incontro a episodi di elevata frequenza e produrre dei disturbi come le sincopi e gli svenimenti”.

Il tipo di intervento al quale si sottoporrà McTominay è una procedura altamente efficace che permette di eliminare l’aritmia, quindi di interromperla e generare uno stato di completa asintomaticità.

I tempi di recupero

I tempi di rientro non sono ancora certi: si parla di un ritorno “dopo la pausa per le nazionali”.

Il rientro in campo potrebbe quindi avvenire per la sfida contro il Frosinone, in programma al Maradona nel weekend del 10 ottobre.