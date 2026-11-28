Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Per la prima volta l’Ucraina ha abbattuto un drone russo Shahed a reazione con un’arma laser. Il sistema, identificato dai media ucraini come Blysk, concentra un fascio di luce sul bersaglio fino a perforarlo e costa meno di una cartuccia a colpo. La tecnologia è comunque sperimentale e non pronta per un uso su larga scala.

L’Ucraina ha un’arma laser

Un fascio di luce concentrata ha fatto precipitare in fiamme un drone russo a reazione, e nella guerra in Ucraina non era mai successo prima. La conferma è arrivata all’agenzia France-Presse da Brave1, il cluster pubblico che a Kiev finanzia l’innovazione nel settore della difesa. Il bersaglio era un Geran a propulsione jet: è la versione prodotta in Russia dello Shahed di progettazione iraniana, ed è uno dei velivoli senza pilota più difficili da fermare per la contraerea ucraina.

Brave1 non ha reso noto il nome del sistema, spiegando soltanto che lo ha realizzato un’azienda finanziata con una sua sovvenzione e che in combattimento lo ha usato una squadra di contraerea privata. Diverse testate ucraine, tra cui Kyiv Post e RBC-Ucraina, identificano l’arma laser come Blysk (“bagliore” in ucraino). Lo ha sviluppato la società Carmine Sky nell’ambito del programma statale “Private Air Defense”.

Il primo a diffondere il video dell’intercettazione, mercoledì 25 novembre, è stato Serhii “Flash” Beskrestnov, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky per le tecnologie militari. Nelle immagini si vede il bersaglio esplodere in una palla di fuoco. Il sistema è entrato in servizio a novembre e protegge un’infrastruttura critica di cui non è stata rivelata la posizione.

Come funziona un’arma laser

Un’arma a energia diretta non lancia nulla contro il bersaglio, a differenza di un missile o di un proiettile: in realtà concentra su un punto preciso un raggio di luce molto intenso, che scalda la superficie fino a bucare la fusoliera e danneggiare motore, serbatoio o elettronica di bordo. Il raggio però deve restare puntato sullo stesso punto per un certo tempo.

Secondo il Kyiv Post, un piccolo drone FPV si neutralizza quasi subito, mentre un velivolo più grande come lo Shahed richiede alcuni secondi di esposizione continua. Seguire un Geran a reazione è ancora più difficile, perché può volare tra i 400 e i 600 chilometri orari. Il Blysk viene descritto come un sistema di potenza contenuta: Tom’s Hardware parla di 4 kilowatt, mentre il Kyiv Post indica una portata di circa un chilometro.

Il vantaggio principale riguarda i costi. Secondo Brave1, un singolo colpo costa meno di una cartuccia di mitragliatrice. È una cifra minima rispetto ai missili intercettori, che possono costare milioni di dollari: per fare un paragone, il laser britannico DragonFire ha un costo stimato di circa 10 sterline a colpo.

I limiti e la prudenza di Kiev

Brave1 invita comunque alla cautela: “Un primo abbattimento riuscito non significa che la tecnologia sia pronta per un impiego su larga scala” è stato precisato, aggiungendo che “la difesa aerea laser resta una tecnologia sperimentale”. Beskrestnov è sulla stessa linea: “È ancora troppo presto per parlare di produzione in serie del laser”.

Le prestazioni dipendono poi dal meteo, perché nuvole e nebbia indeboliscono il fascio prima che arrivi al bersaglio. Per questo i laser serviranno ad affiancare le difese tradizionali, non a sostituirle.