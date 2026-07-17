Cos'è l'atrofia muscolare spinale (SMA), i sintomi della malattia genetica che al momento è incurabile

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Cos’è l’atrofia muscolare spinale SMA? Si tratta di una rara malattia genetica neuromuscolare causata dalla degenerazione del secondo motoneurone, una cellula nervosa responsabile della trasmissione degli impulsi ai muscoli. La progressiva perdita di questi neuroni determina debolezza muscolare, riduzione della forza e atrofia dei muscoli.

Cos’è l’atrofia muscolare spinale SMA e quali sono le diverse forme

La malattia, come spiegato dall’Istituto Neurologico Carlo Besta, è dovuta a una mutazione del gene SMN1, fondamentale per la sopravvivenza dei motoneuroni. La trasmissione genetica è di tipo autosomico recessivo. Significa che la condizione si manifesta quando entrambe le copie del gene ereditate dai genitori presentano un’alterazione.

In base all’età di comparsa dei sintomi e alla gravità del quadro clinico, si distinguono diverse forme di SMA:

SMA di tipo 1: è la forma più grave, con esordio generalmente nei primi sei mesi di vita. I bambini non riescono ad acquisire la capacità di mantenere la posizione seduta autonomamente.

SMA di tipo 2: compare generalmente tra i 6 e i 18 mesi. I bambini riescono a raggiungere la posizione seduta, ma nella maggior parte dei casi non sviluppano la capacità di camminare senza supporto.

SMA di tipo 3: esordisce dopo i 18 mesi di vita. Le persone affette possono acquisire la capacità di camminare, ma in alcuni casi possono perderla con il tempo a causa della progressione della debolezza muscolare.

SMA di tipo 4: è la forma più lieve e compare generalmente in età adulta.

Sintomi e diagnosi

Il principale segno della SMA è una debolezza muscolare progressiva, che può manifestarsi in modo differente a seconda del tipo e della gravità della malattia stessa.

Tra i sintomi più frequenti ci sono:

Difficoltà nei movimenti e riduzione della forza muscolare.

Ridotta capacità di compiere attività quotidiane, come camminare, salire le scale o mantenere alcune posture, soprattutto nelle forme più lievi.

Scoliosi e deformità della colonna vertebrale, più frequenti nelle forme intermedie e severe.

Problemi respiratori, soprattutto nelle SMA di tipo 1 e 2, che possono richiedere un supporto ventilatorio.

Difficoltà nella deglutizione e nell’alimentazione nei casi più gravi.

La diagnosi si basa sul sospetto clinico e viene confermata attraverso un test genetico che identifica eventuali mutazioni del gene SMN1.

Lo stesso test permette di determinare anche il numero di copie del gene SMN2, un gene simile a SMN1 che svolge un ruolo importante nella definizione della prognosi e nella scelta del trattamento.

Altri esami possono essere utili nel percorso diagnostico. Elettroneurografia ed elettromiografia (ENG/EMG) permettono di valutare il funzionamento dei nervi e dei muscoli, mentre valutazioni cliniche e funzionali aiutano a definire il livello di compromissione motoria.

Il trattamento

Negli ultimi anni il trattamento della SMA ha compiuto importanti progressi grazie allo sviluppo di nuove terapie finalizzate a rallentare la progressione della malattia e a migliorare la qualità della vita.

Tra i principali trattamenti, come spiegato sempre dall’Istituto Besta, ci sono:

Spinraza (nusinersen): terapia somministrata per via intratecale che agisce modificando l’utilizzo del gene SMN2. È indicata per diverse forme di SMA, sulla base delle caratteristiche cliniche del paziente.

Zolgensma (onasemnogene abeparvovec): terapia genica che introduce una copia funzionante del gene SMN1. È indicata in specifiche categorie di pazienti valutate secondo criteri clinici e regolatori.

Evrysdi (risdiplam): farmaco assunto per via orale che agisce sul gene SMN2 favorendo la produzione della proteina SMN. È indicato per pazienti con SMA di tipo 1, 2 e 3 secondo le indicazioni autorizzate.

A supporto delle terapie farmacologiche è fondamentale un approccio multidisciplinare, che può comprendere neuropsicomotricità in età evolutiva, fisioterapia, supporto respiratorio, assistenza nutrizionale e trattamento ortopedico.

Gli interventi devono essere personalizzati in base al tipo di SMA e alla gravità della condizione. Un trattamento precoce può migliorare significativamente gli esiti clinici.

L’aspettativa di vita e l’assenza di una cura risolutiva

Come spiegato dal portale Asamsi, l’aspettativa di vita delle persone affette dalla SMA dipende dalla tipologia della malattia.

La SMA di tipo 1 è la forma più grave e compare generalmente nei primi mesi di vita. In assenza di trattamento, storicamente era associata a un’aspettativa di vita molto ridotta, spesso entro i primi anni.

Le persone con SMA di tipo 2 possono raggiungere l’età adulta, anche se la gravità dei sintomi può variare molto da caso a caso.

L’aspettativa di vita delle persone con SMA di tipo 3 è generalmente vicina a quella della popolazione generale.

La SMA di tipo 4 viene di solito diagnosticata negli adulti di età compresa tra i 20 e i 40 anni, solitamente dopo i 35 anni, anche se alcuni possono avere sintomi già prima dei 18 anni di età. Questo tipo di SMA è molto meno comune dei tipi 1, 2, 3. I sintomi di solito comprendono una lieve debolezza muscolare, tremore e spasmi.

Al momento non esiste una cura risolutiva che guarisca completamente la malattia. Tuttavia, oggi ci sono farmaci approvati in grado di bloccarne la progressione, migliorando nettamente la qualità e l’aspettativa di vita.