Cos'è l'azitromicina e perché cambiano le regole dell'antibiotico per i bambini: la decisione dell'Ema

L’Ema ha aggiornato le modalità d’uso dell’azitromicina, antibiotico diffuso anche come cura per i bambini, per limitare la crescente resistenza antimicrobica. Il medicinale sarà sospeso in alcuni casi, come acne e Helicobacter pylori, dopo che l’Oms l’ha inserito tra i farmaci da usare con cautela.

A cosa serve l’azitromicina

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha deciso di modificare le modalità di somministrazione di un antibiotico, l’azitromicina, da tempo impiegato nel trattamento di molte patologie, inclusi disturbi respiratori e acne, anche in età pediatrica.

Questa revisione non nasce da problematiche legate alla sicurezza del farmaco, ma dalla necessità di contenere il fenomeno della resistenza antimicrobica.

L’azitromicina è comunemente usata come antibiotico in contrasto a numerose patologie anche pediatriche

La nota dell’Esa

La scelta dell’Ema è quindi volta a “ottimizzare l’uso di questo antibiotico comune e ridurre al minimo lo sviluppo della resistenza antimicrobica”.

Come ha ricordato in una nota l’ente europeo, l’azitromicina rientra nella categoria “Watch” della AWaRe Classification of antibiotics dell’Oms, comparendo quindi tra i farmaci meritevoli di osservazione sul piano della resistenza antimicrobica.

Considerando che la classificazione è di livello intermedio, la decisione non implica un’esclusione totale dell’antibiotico, bensì un utilizzo dello stesso con maggiore cautela.

Le nuove regole per l’antibiotico

Le principali indicazioni interessate dal cambiamento in merito all’azitromicina riguardano le infezioni respiratorie, sia delle alte che delle basse vie.

Fra le altre patologie si annoverano alcune malattie sessualmente trasmissibili — come uretrite e cervicite dovute a Chlamydia trachomatis o Neisseria gonorrhoeae — oltre a infezioni dell’apparato riproduttivo femminile, dentali e legate al Mycobacterium avium in pazienti HIV-positivi.

Contestualmente, l’Agenzia ha raccomandato di sospendere l’uso orale dell’azitromicina in alcune situazioni specifiche, tra cui il trattamento dell’acne, l’eradicazione dell’Helicobacter pylori (batterio responsabile di infezioni gastriche), e la prevenzione di forme gravi di asma, sia eosinofila che non eosinofila.

La resistenza agli antibiotici

Sempre più batteri, virus e funghi stanno sviluppando difese contro gli antibiotici, riducendone drasticamente l’efficacia.

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha definito la resistenza agli antibiotici una delle dieci principali emergenze sanitarie globali, con stime che indicano, entro il 2050, un numero di decessi paragonabile a quelli causati dal cancro.

Per limitare questa minaccia crescente, le autorità sanitarie internazionali sollecitano strategie di prevenzione, puntando il dito non solo sull’uso eccessivo di antibiotici in medicina umana, ma anche su quello negli allevamenti e in agricoltura.