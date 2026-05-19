Cos'è l'effetto Venturi, nuova ipotesi sulla morte dei sub italiani alle Maldive: la possibile dinamica

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

I cinque sub italiani morti alle Maldive potrebbero essere stati trascinati nella grotta dove sono poi rimasti intrappolati, e non esserci entrati volontariamente. A causa di un particolare principio fisico noto come “effetto Venturi“: la particolare conformazione della grotta sottomarina potrebbe aver creato una forte corrente che li ha risucchiati. È questa l’ipotesi sulla tragedia formulata dal presidente della Società italiana di medicina subacquea e iperbarica, Alfonso Bolognini.

Sub italiani morti alle Maldive, la nuova ipotesi

Niente imprudenza o avventatezza, i cinque sub italiani morti alle Maldive potrebbero essere stati risucchiati da una forte corrente nella grotta dove sono poi rimasti intrappolati.

Una corrente creata dal cosiddetto “effetto Venturi“, un particolare principio fisico noto da oltre due secoli e applicato in vari oggetti della nostra vita quotidiana, ad esempio le bombolette spray.

ANSA

A formulare questa nuova ipotesi sulla tragedia delle Maldive è il presidente della Società italiana di medicina subacquea e iperbarica, Alfonso Bolognini.

“Ci penso da ieri, dopo aver saputo delle condizioni del sopralluogo dei subacquei della Dan Europe”, dice Bolognini all’Adnkronos.

Hanno mandato un drone nelle grotte ma non sono riusciti a farlo entrare a causa delle fortissime correnti, e di conseguenza sono andati di persona.

Una ipotesi che si è fatta più concreta quando gli hanno mandato lo schema della grotte con le tre camere: “Si forma un formidabile effetto Venturi”.

Cos’è l’effetto Venturi

L’effetto Venturi è un principio fisico della meccanica dei fluidi e prende il nome dal fisico italiano Giovanni Battista Venturi, che l’ha scoperto tra fine Settecento e inizio Ottocento.

Secondo questo principio, la pressione di una corrente fluida aumenta con il diminuire della velocità, e viceversa.

“Pensiamo a quella caverna come a un tubo”, spiega a Repubblica il professor Michele Mossa, ordinario di Idraulica al Politecnico di Bari.

Il volume d’acqua che deve passare in una data unità di tempo è sempre lo stesso, quindi quando c’è un restringimento, in questo caso nel passaggio tra due camere della grotta, si verifica un aumento della velocità.

“Ma la pressione al contempo diminuisce e quindi c’è l’effetto risucchio“, spiega l’esperto.

Il sopralluogo

I cinque italiani erano sub esperti e altamente preparati, secondo Bolognini è possibile che si siano immersi soltanto per una sopralluogo, per poi affrontare la vera e propria esplorazione in un secondo momento.

Ma sarebbero stati risucchiati dalla forte corrente provocata dall’effetto Venturi.

“Possono essere capitate due cose – aggiunge – o sono stati risucchiati tutti o ne è stato risucchiato uno e gli altri hanno tentato un soccorso”.

“Probabilmente- ragiona l’esperto – erano alla fine dell’immersione, loro erano lì per la barriera corallina, le grotte non erano l’obiettivo”.

Avrebbero deciso di andare a visionare l’ingresso delle grotta, finendo “risucchiati in un ambiente probabilmente buio, con una visibilità pari a zero anche per il pinneggiamento, in uno stato di grande disorientamento, probabilmente c’è stato naturalmente del panico”.