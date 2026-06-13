Cos'è l'euro digitale e quando entra in vigore: servizi gratuiti e nuovi conti bancari dal 2029, cosa cambia

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Istituzioni dell’Ue sempre più vicine al via libera definitivo per l’euro digitale. I gruppi politici all’interno della Commissione Affari economici dell’Europarlamento hanno infatti raggiunto un’intesa di massima sulla proposta di regolamento che guiderà l’introduzione della moneta virtuale comunitaria. L’obiettivo condiviso con il Consiglio e la Commissione è quello di giungere all’approvazione finale del testo normativo entro la fine del 2026.

Cos’è l’euro digitale e quando entra in vigore

Come riporta ANSA, il lancio ufficiale dell’euro digitale sul mercato è previsto per il 2029. La valuta della Bce sarà resa disponibile fin da subito in doppia modalità, consentendo ai cittadini di effettuare transazioni sia in modalità online sia offline.

La bozza di accordo prevede che i pagamenti di base siano completamente gratuiti per tutti gli utenti, introducendo un esplicito divieto per i fornitori di servizi finanziari di applicare pratiche commerciali scorrette volte ad aggirare questo diritto fondamentale.

I negozianti ed esercenti avranno l’obbligo di accettare la nuova moneta all’interno dei propri punti vendita, beneficiando comunque di un tetto massimo alle commissioni bancarie.

Viene inoltre garantito un accesso universale al servizio pensato per tutelare le fasce di popolazione più fragili o a ridotta digitalizzazione, come gli anziani, i disabili e tutti coloro che non possiedono un conto bancario tradizionale.

Ogni cittadino europeo potrà infatti aprire un conto dedicato in moneta digitale.

Il limite di giacenza: perché è importante

Uno dei punti più discussi del negoziato ha riguardato la fissazione di un tetto massimo ai depositi.

Per evitare il rischio che l’euro digitale si trasformi in un’alternativa totale ai conti correnti tradizionali, svuotando i depositi bancari commerciali, verrà introdotto un rigido limite di giacenza.

L’esatto ammontare di questo tetto (inizialmente ipotizzato intorno ai 3.000 euro) non è presente nel testo attuale, ma sarà proposto ufficialmente dalla Bce nel 2028, circa un anno prima del debutto.

Il superamento della soglia non impedirà comunque di effettuare acquisti o ricevere pagamenti di importo maggiore.

Le resistenze delle banche

Il sistema utilizzerà un meccanismo automatico di trasferimento che sposterà istantaneamente le cifre eccedenti il limite direttamente sul conto bancario d’appoggio collegato all’utente.

Questa soluzione tecnica ha permesso di superare le resistenze degli istituti di credito e di sbloccare l’iter legislativo che andrà al voto in commissione il prossimo 23 giugno.