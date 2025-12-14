Cos'è l'Hanukkah e il significato della festa ebraica finita al centro di un attentato a Bondi Beach a Sydney
Il significato dell’Hanukkah, la festa religiosa ebraica i cui festeggiamenti sono stati interrotti da un attentato a Bondi Beach
Due persone hanno sparato sulla folla riunitasi a Bondi Beach, a Sydney in Australia, per celebrare l’Hanukkah. L’attentato, di cui le vittime sarebbero almeno 12, è giunto nel corso dei festeggiamenti di una delle più importanti feste della religione ebraica, la cosiddetta Festa delle luci, che commemora la riconsacrazione del Tempo di Gerusalemme dopo la vittoria degli Ebrei contro i Seleucidi nel II secolo a.C.
La storia dell’Hanukkah
Durante il II secolo a.C. la Giudea era sotto il dominio dei Seleucidi guidati dal re Antioco Epifane.
Al tempo, la cultura greca fu imposta a tutti gli abitanti e le pratiche religiose ebraiche dichiarate fuori legge.
Folla lascia Bondi Beach dopo l’attentato di Sydney
Giuda Maccabeo guidò la rivolta degli Ebrei che, sotto la sua guida, riconquistarono il Tempio di Gerusalemme che era stato profanato.
Per purificare il Tempio, la menorah, il candelabro, venne accesa con olio sacro, con quantità sufficienti a un solo giorno.
Miracolosamente la menorah del Tempio di Gerusalemme bruciò per otto giorni consecutivi ed è proprio questo miracolo che si celebra nell’Hanukkah, per questo anche detta Festa delle luci.
Le celebrazioni nella religione ebraica
L’Hanukkah si celebra per otto giorni nel mese ebraico di Kislev, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre.
Le otto candele della menorah, il candelabro a nove braccia, vengono accese una ogni sera fino alla fine della festa. Nel momento dell’accensione, i partecipanti al rito recitano preghiere e intonano canti della tradizione.
Le famiglie sono solite riunirsi a cena in occasione dell’accensione delle candele, mangiando piatti tipici, per lo più fritti per ricordare l’utilizzo dell’olio nel tempo.
Similmente al Natale cristiano, si è soliti scambiarsi dei regali e fare giochi come quello dei dreidel, una piccola trottola su cui si scommette con dolcetti.
L’attentato a Bondi Beach
Proprio contro gli Ebrei riunitosi per celebrare l’Hanukkah si sono scagliati gli attentatori di Sydney, in Australia.
Due uomini hanno iniziato a sparare sulla folla che, attorno alle ore 18:40 ora locale, si trovava nella popolare Bondi Beach.
Sul posto c’erano circa 2000 mila persone, le vittime sarebbero almeno 12, tra cui due poliziotti e uno degli attentatori.
L’ipotesi è quello di un attacco programmato da tempo e rivolto proprio contro la comunità ebraica.
Nonostante i due uomini armati siano stati identificati e catturati dalle forze dell’ordine, l’allerta resta massima.