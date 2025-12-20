Cos'è l’influenza variante K e perché il mix con il virus H1N1 sta portando a un boom di ricoveri in Italia

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’Italia è nel pieno di un vero e proprio flunami influenzale che ha già colpito circa 5 milioni di cittadini dall’inizio della stagione, con oltre 817mila nuovi contagi solo nell’ultima settimana, quella che è terminata il 20 dicembre. La variante K del ceppo H3N2 e il virus H1N1 stanno creando un mix esplosivo che preoccupa gli esperti in vista delle festività natalizie, colpendo duramente soprattutto i bambini piccoli e i fragili.

L’influenza fa paura: i dati dell’ultima settimana

Come riporta Adnkronos, la situazione epidemiologica nel nostro Paese ha raggiunto livelli d’allerta che non si vedevano da anni.

Secondo l’ultimo rapporto della sorveglianza RespiVirNet pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità, l’incidenza totale delle infezioni respiratorie acute ha toccato la quota record di 14,7 casi per 1.000 assistiti, un balzo netto rispetto ai dati del bollettino precedente.

Boom dell’influenza: in aumento i ricoveri

Questo scenario spaventoso vede come vittime principali i bambini nella fascia di età 0-4 anni, dove l’incidenza schizza a 42 casi per 1.000 assistiti, quasi tre volte la media nazionale.

La mappa del contagio mostra un’Italia spaccata, con la Sardegna e la Campania che hanno raggiunto un’intensità definita molto alta, seguite dalla Sicilia in zona rossa.

Che cos’è la variante K

Il volto più aggressivo di questa ondata è rappresentato dalla cosiddetta super-influenza K, un subclade della variante H3N2 che sta dimostrando una capacità di diffusione straordinaria.

Sebbene l’ISS rassicuri sul fatto che non vi sia un aumento della severità clinica intrinseca del virus, gli esperti sottolineano la sua capacità di bucare parzialmente l’immunità naturale.

A rendere il quadro ancora più drammatico è la co-circolazione massiccia del virus A/H1N1, responsabile di forme polmonari gravi che stanno portando numerosi pazienti al ricovero ospedaliero.

L’infettivologo Matteo Bassetti ha parlato apertamente di uno tsunami influenzale che potrebbe trasformarsi nella stagione peggiore degli ultimi decenni, avvertendo che il picco massimo è atteso solo per le prime settimane di gennaio.

Perché a Natale aumenteranno i contagi

Le festività natalizie, con i tradizionali cenoni e pranzi in famiglia, rischiano di agire come un potentissimo acceleratore per la diffusione dei virus.

Il pericolo principale è rappresentato dalla durata e dall’intensità dei sintomi. Molti pazienti stanno riportando febbri altissime, che toccano i 39-40 gradi, con una durata insolita che può estendersi fino a nove giorni.

Un segnale tipico di questa stagione è il doppio picco febbrile: dopo un apparente miglioramento iniziale, la temperatura torna a salire violentemente, mettendo a dura prova l’organismo.

In questo contesto, medici e istituzioni rinnovano con urgenza l’appello alla vaccinazione, definita dallo stesso Ministro della Salute Orazio Schillaci come lo strumento indispensabile per proteggere anziani e fragili dalle complicanze più severe.