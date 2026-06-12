Cos'è l'IPO di SpaceX che ha reso Elon Musk il primo "trilionario" della storia: "Pensavo di fallire"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

SpaceX sbarca a Wall Street e fa di Elon Musk il primo “trilionario” della storia. Il debutto record dell’agenzia spaziale del vulcanico multimiliardario al Nasdaq con un’IPO da 75 miliardi rappresenta l’offerta pubblica iniziale più grande mai fatta in borsa, portando la società a una capitalizzazione stimata in oltre 2mila miliardi di dollari. Una valutazione che farà diventare milionari circa 4.400 tra ex e attuali dipendenti e porterà il patrimonio netto del fondatore della Tesla sopra quota mille miliardi.

Il debutto record di SpaceX

SpaceX ha esordito sul listino Nasdaq presentando un’IPO (Initial public offering) 555,56 milioni di azioni con un prezzo fissato a 135 dollari l’una. Una vendita che gli permette di raccogliere 75 miliardi di dollari, spazzando via il primato precedente di offerta pubblica iniziale di circa 29 miliardi, fatto segnare nel 2019 da Aramco.

In attesa del debutto del primo prezzo ufficiale, secondo le ultime stime degli esperti rilanciate da Cnbc, il titolo registrerebbe un valore indicativo unitario di 170-175 dollari ad azione, proiettando l’agenzia spaziale privata nella top 10 delle società quotate negli Stati Uniti per valore di mercato.

ANSA

Elon Musk primo “trilionario” della storia

Come spiegato dagli addetti ai lavori, la quotazione renderà milionari 4.400 tra ex e attuali dipendenti del colosso spaziale, grazie alle azioni ricevute come compenso, 400 dei quali dovrebbero arrivare a guadagnare oltre 100 miliardi di dollari.

Una valutazione che però farà decollare innanzitutto il patrimonio netto di Elon Musk, che diventerà il primo “trillionaire” della storia, con una ricchezza di oltre mille miliardi di dollari.

“Se qualcuno mi avesse detto che sarebbe successo davvero, avrei pensato: ‘Amico, devi esserti fumato roba davvero pesante’. Pensavo che l’azienda avrebbe fallito” ha affermato il patron di SpaceX, parlando ai dipendenti dalla sede di Starbase in Texas.

“Ho continuato a dare tutto me stesso, ma davo a SpaceX meno del 10% di probabilità di riuscita. A dire il vero, lo dicevo apertamente: ‘Guardate, probabilmente falliremo, ma ci proveremo comunque; perché se non lo facciamo noi, se non c’è una nuova azienda che entra nel settore spaziale, non diventeremo mai una civiltà veramente proiettata nello spazio'” ha commentato.

Che cos’è l’IPO

L’entusiasmo raccolto tra investitori retail e istituzionali non ha però convinto molti analisti, alla luce sopratutto dei risultati finanziari della società in forte contrasto con la valutazione del mercato.

A storcere il naso è stata la senatrice dem Elizabeth Warren, che non ha risparmiato critico all’agenzia regolatrice Securities and Exchange Commission (Sec): “La Sec di Trump ha dato il via libera a un’Ipo con numeri che gli analisti hanno definito ‘insensati'”, ha dichiarato l’esponente di punta del partito democratico, sottolineando come gli analisti di Morningstar avessero avvertito che l’Ipo fosse “significativamente sopravvalutata”.

“La Sec dovrebbe fare il suo lavoro e garantire che Elon Musk non freghi gli investitori“, ha aggiunto Warren.

L’offerta pubblica iniziale (o IPO) è una particolare tipologia di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione finalizzata all’ammissione alla quotazione su un mercato regolamentato e rappresenta lo strumento attraverso il quale una società ottiene la diffusione dei titoli tra il pubblico (la c.d. creazione del flottante), requisito necessario per ottenere la quotazione dei propri titoli su un mercato.