Cos'è l'isopensione e quali i vantaggi dello scivolo pensionistico, dal 2027 cambia tutto su età e requisiti

Lo strumento dell’isopensione permette alle imprese di accompagnare all’uscita anticipata dal lavoro i dipendenti più anziani, con oneri interamente a carico del datore di lavoro. La misura, introdotta nel 2013, è pensata per gestire esuberi e processi di riorganizzazione garantendo una transizione graduale verso la pensione, senza penalizzazioni sull’assegno futuro. Dal 2027, però, l’adeguamento automatico dei requisiti dell’età pensionabile alla speranza di vita restringerà la possibilità di accedere a tale scivolo pensionistico.

Cos’è l’isopensione e come funziona

L’isopensione permette al lavoratore dipendente di lasciare l’impresa prima di maturare i requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia o anticipata. L’anticipo massimo è di quattro anni.

Ma in via eccezionale, per le uscite attivate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2026, il periodo è stato esteso fino a sette anni.

Durante l’esodo, l’azienda corrisponde al dipendente un assegno mensile di importo equivalente alla pensione maturata al momento dell’uscita e versa la contribuzione figurativa necessaria a garantire la continuità della posizione previdenziale fino al raggiungimento dei requisiti definitivi. In questo modo non si producono riduzioni sull’assegno pensionistico futuro.

Isopensione, chi ne ha diritto

Lo strumento non è utilizzabile per conseguire trattamenti pensionistici basati sui meccanismi delle quote (Quota 100, 102 o 103).

L’adesione del lavoratore è volontaria e deve essere disciplinata da specifiche intese con le organizzazioni sindacali, sia nell’ambito di normali processi di riduzione del personale sia nelle procedure di licenziamento collettivo. L’isopensione è riservata alle imprese con oltre 15 lavoratori.

Cosa cambia dal 2027

Dal 2027 l’aumento automatico dell’età pensionabile, legato all’aumento della speranza di vita, inciderà direttamente sulla possibilità di attivare nuovi piani di isopensione.

Non saranno autorizzati programmi di esodo quando la maturazione dei requisiti pensionistici cade oltre il periodo massimo coperto dallo strumento. In tali casi, le domande verranno respinte e la decisione comunicata sia all’impresa che al lavoratore interessato.

E l’anticipo massimo consentito dall’isopensione tornerà a quattro anni per le uscite avviate dal 1° gennaio 2027, dopo la fine del regime transitorio del 2026.

Dal 2027 è previsto un primo aumento di un mese, seguito da ulteriori due mesi nel 2028, con possibili adeguamenti successivi negli anni seguenti sulla base delle dinamiche demografiche.

Questi slittamenti vengono utilizzati nelle simulazioni previdenziali per determinare la data effettiva di maturazione del diritto alla pensione.