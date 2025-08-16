Cos'è "la Bestia", la limousine sui cui sono saliti insieme Trump e Putin in Alaska rompendo il protocollo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

C’è una curiosità che ha caratterizzato l’incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump ancora prima dell’inizio dei colloqui al summit in Alaska. Appena sceso dall’aereo, il leader del Cremlino è stato accolto dal tycoon, che lo ha aspettato, ha accennato un applauso e gli ha prontamente stretto la mano. I due poi sono saliti su un apposito palco allestito per i fotografi e poi sono saliti insieme sulla cosiddetta Bestia, “the Beast”, la limousine del presidente americano. Un’anomalia, visto che Putin avrebbe dovuto salire sulla sua macchina, la Aurus di fabbricazione russa.

Perché Trump e Putin sono saliti sulla stessa macchina

Sulla pista della base americana di Anchorage era pronta la limousine di Putin, il quale è però salito sulla “Beast” di Donald Trump: un fatto non previsto dal protocollo, visto che in genere i due leader di superpotenze come Usa e Russia non viaggiano sulla stessa macchina.

Sarebbe stato Donald Trump a invitare Putin a salire sulla sua limousine, probabilmente per poter beneficiare di qualche minuto da solo con il leader russo per un colloquio privato lontano dalle telecamere prima dell’inizio del tanto atteso vertice di Anchorage.

IPA

La limousine di Donald Trump, detta “the Beast”

I media russi hanno riferito chiaramente che l’auto presidenziale di Putin era pronta nelle vicinanze: il che significa che il gesto di salire sull’auto di Trump non era stato previsto dal protocollo ufficiale.

Cos’è “la Bestia”

La limousine su cui hanno viaggiato insieme Putin e Trump è una Cadillac e per questo è nota anche come “Cadillac One”, sulla falsa riga dell’Air Force One e del Marine One, l’aereo e l’elicottero presidenziale.

L’auto presidenziale ha anche il nome di “the Beast”, la “Bestia” ed è stata usata per la prima volta il 24 settembre 2018, in occasione di una visita all’Onu, a New York.

Portiere simili a quelle di un Boeing 757

La Bestia è dotata di vetri antiproiettile, portiere simili a quelle di un Boeing 757, maniglie elettrificate, pneumatici derivati da quelli riservati ad autocarri medio-pesanti e di un telaio derivato da quello dei pick-up pesanti. Solo un finestrino, quello del conducente, è apribile ma solo per pochi centimetri.

La scocca dell’auto è rinforzata con un’armatura spessa oltre 10 centimetri, realizzata in una lega composta da acciaio, titanio, alluminio e ceramica capace di bloccare colpi di proiettili. Non supera i 100 chilometri orari ma non si ferma nemmeno in caso di esplosione di un pneumatico.

Scorte di sangue all’interno dell’auto

L’interno è progettato per resistere a un attacco chimico. A bordo, oltre a forniture mediche, sono presenti anche un frigorifero con scorte di sangue compatibile con quello del presidente americano.

Ci sono sistemi di comunicazione criptati e due linee sempre aperte con il vice-presidente e con il Pentagono. Di fianco all’autista (un agente dello United States Secret Service che deve superare appositi test) è seduto un mitragliatore.