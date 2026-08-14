Cos'è la catapulta per aerei che Donald Trump vuole abolire per tornare al vapore, e perché la Marina insorge

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Donald Trump ha firmato un memorandum che impone alla Marina statunitense di abbandonare la catapulta elettromagnetica per aerei, e tornare al vecchio sistema a vapore. La scelta, contestata da anni dai vertici navali e dalla società che produce il nuovo sistema, rischia di costare miliardi e allungare i tempi, mentre Cina e Francia puntano proprio sull’elettromagnetico.

La scelta di Donald Trump

La decisione è stata rivelata in anteprima dal Wall Street Journal e potenzialmente rimette in discussione anni di sviluppo industriale, con effetti che si preannunciano costosi e complessi.

Con il memorandum sulla sicurezza nazionale firmato il 13 agosto, Donald Trump ha imposto un cambio di rotta tecnologico alla Marina statunitense. Le future portaerei dovranno abbandonare il sistema di lancio elettromagnetico e tornare alla tradizionale catapulta per aerei a vapore.

ANSA

Cos’è una catapulta per aerei

La catapulta è il dispositivo installato sul ponte di volo di una portaerei che imprime ai caccia l’accelerazione necessaria a staccarsi dalla nave nello spazio ristretto disponibile a bordo.

Per decenni le portaerei americane hanno usato catapulte a vapore, alimentate dai generatori della nave. Con la classe Ford è arrivato invece l’EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System), che sostituisce il vapore con un impulso elettromagnetico.

Si tratta di un sistema più leggero, più preciso nel dosare la spinta e capace, secondo la Marina, di ridurre l’equipaggio necessario alle operazioni di lancio da una dozzina a circa due persone per postazione.

Perché Trump vuole tornare al vapore

Trump insiste da anni sul tema, raccontando di aver maturato dubbi già nel 2017 dopo il confronto con un ufficiale scettico sul nuovo sistema. Il memorandum firmato giovedì stabilisce che la svolta riguardi, a partire dalla quarta unità della classe, la futura USS Doris Miller, e le navi successive, mentre Ford, John F. Kennedy ed Enterprise dovrebbero mantenere l’elettromagnetico.

Il presidente ha definito il sistema attuale eccessivamente complicato, affermando che “non sono neanche lontanamente buoni, troppo complessi”.

La Marina non è d’accordo

I vertici della Marina contestano da tempo l’idea di tornare al vapore. La classe Ford è stata progettata attorno all’elettricità, che alimenta non solo le catapulte ma anche cucine, riscaldamento e depurazione dell’acqua. Ripristinare le linee a vapore (qualora la svolta dovesse interessare anche questa tipologia di navi) richiederebbe una riprogettazione profonda dello scafo.

A questo si aggiunge che i cantieri non producono più catapulte a vapore da oltre vent’anni, per cui i fornitori dovrebbero investire da zero in nuove linee produttive.

Bryan Clark, esperto di guerra navale dell’Hudson Institute, ha sintetizzato così il nodo economico: “La Marina sta risparmiando circa 100 milioni di dollari all’anno sulla Ford perché richiede meno persone e meno manutenzione. Riprogettare i vettori impiegherebbe diversi anni e costerà miliardi di dollari”.

Anche General Atomics, l’azienda che realizza l’EMALS con un contratto da circa 1,2 miliardi di dollari, ha invitato la Casa Bianca a riconsiderare la misura. Sulla Doris Miller i lavori sul sistema di lancio sono già completati per circa metà, e cambiare rotta ora comporterebbe rischi su costi, tempi e integrazione.

Sul fronte tecnico, la Marina segnala anche che l’EMALS ha già effettuato quasi 37mila lanci sulla Ford, mentre la Cina utilizza già l’elettromagnetico sulle sue portaerei più recenti e la Francia intende adottarlo sulla futura portaerei del programma Libre.