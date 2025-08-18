Cos'è la cimice assassina Zelus renardii arrivata in Italia, i rischi del morso più doloroso dell'ape

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Sta creando allarme la diffusione in diverse regioni italiane della cimice assassina, conosciuta scientificamente come Zelus renardii. Originaria del Nord America, è stata segnalata ormai stabilmente da Roma alla Basilicata, fino a Sicilia e Sardegna. Se da un lato è considerata utile in agricoltura per la sua azione predatoria contro parassiti, dall’altro il suo morso accidentale può risultare estremamente doloroso, più intenso persino di una puntura d’ape.

La cimice assassina in Italia

Come riporta greenMe, le prime segnalazioni risalgono a pochi anni fa, ma oggi la presenza di Zelus renardii è documentata in varie aree del Paese, dalle zone costiere del Sud ai parchi urbani del Centro.

L’insetto, lungo circa un centimetro, si nasconde in giardini, orti, siepi e balconi fioriti, con una maggiore attività nei mesi caldi, da luglio a settembre.

La cimice assassina Zelus renardii è utile in agricoltura

A differenza delle cimici tradizionali, non viene attratta dalla luce domestica e non rilascia cattivi odori se schiacciata.

Gli esperti ritengono che l’arrivo in Italia sia legato all’importazione di piante e merci, un fenomeno comune a molte specie aliene che riescono ad adattarsi velocemente a nuovi habitat.

Il comportamento della Zelus renardii

Il comportamento della cimice assassina ricorda quello delle mantidi: si avvicina lentamente alla preda, la blocca con le zampe anteriori ricoperte di sostanze collanti e la perfora con il rostro.

Questo le consente di eliminare numerosi parassiti delle coltivazioni, tra cui afidi, cicaline e mosche della frutta.

Uno studio dell’Università di Bari ha ipotizzato che Zelus renardii possa contribuire a rallentare la diffusione della Xylella fastidiosa, predando la sputacchina che trasmette il batterio agli ulivi.

Ad ogni modo, la sua dieta polifaga include anche insetti utili come coccinelle e crisopidi, motivo per cui molti entomologi la classificano come specie invasiva, capace di alterare l’equilibrio ecologico.

I rischi per l’uomo

Dal punto di vista sanitario, la cimice assassina non trasmette malattie e non succhia sangue, ma può mordere se disturbata.

I casi segnalati riguardano soprattutto contatti accidentali, come quando l’insetto si nasconde tra i panni stesi o nelle scarpe.

Chi ha subito il morso lo descrive come più doloroso di una puntura d’ape.

I sintomi tipici sono dolore acuto, gonfiore, arrossamento e prurito, che possono durare anche diversi giorni. In rare circostanze sono stati registrati casi di febbre leggera o reazioni simili a un’allergia, senza però complicazioni gravi.