Cos'è la dottrina Monroe citata da Trump per attacco Usa al Venezuela, cosa c'è dietro l'azione contro Maduro

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha usato il pretesto della lotta al traffico di droga per giustificare l’attacco al Venezuela del 3 gennaio 2026 e la cattura del presidente Nicolas Maduro. Nella conferenza stampa in cui ha parlato dell’attacco, il leader Usa ha lasciato intendere che l’azione ha soprattutto una valenza geopolitica ed economica: più che di narcotraffico ha parlato del petrolio venezuelano, di affari per le compagnie statunitensi e del controllo del Paese. E ha citato la dottrina Monroe, risalente all’Ottocento, la teoria del “cortile di casa” che prevede la supremazia degli Stati Uniti su tutto il continente americano, anche con l’uso della forza militare.

Cos’è la dottrina Monroe citata da Trump

Nella conferenza stampa in cui ha parlato dell’attacco al Venezuela e della cattura di Nicolas Maduro, il presidente statunitense Donald Trump ha citato la cosiddetta “dottrina Monroe” per giustificare l’azione, illegittima secondo il diritto internazionale.

Ma cosa prevede questa dottrina, di cui si parla anche nella nuova strategia della Difesa nazionale dell’amministrazione Trump?

La dottrina Monroe fu enunciata nel 1823 dal presidente degli Stati Uniti James Monroe (al potere tra il 1817 e il 1825).

In sintesi, Monroe rivendicava la supremazia Usa nella regione occidentale e soprattutto nel continente americano, definito il “cortile di casa”. E quindi ogni intervento di potenze straniere nella regione va considerato un atto ostile agli Usa.

Allora nel mirino di Monroe c’era soprattutto la Spagna e i tentativi di reprimere i processi di indipendenza in corso nell’America Latina, mentre oggi la minaccia arriva dalla crescente influenza della Cina nella regione.

Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela

L’attacco Usa contro il Venezuela del dittatore Maduro è quindi da inquadrare in questa politica neoimperialista del presidente Donald Trump.

In conferenza stampa Trump ha detto che gli Stati Uniti controlleranno il Paese sudamericano in modo da poter “effettuare una transizione sicura, adeguata e oculata” del potere.

E ha estesamente parlato delle riserve di petrolio del Venezuela, che sono tra le più grandi al mondo, di prendere il controllo dell’industria petrolifera del Paese e di grandi affari per le compagnie statunitensi.

Per rendere ancora più chiaro cosa c’è alla base dell’attacco, Trump è poi tornato a minacciare Cuba, che come il regime di Maduro ha importanti relazioni con gli avversari degli Stati Uniti, ma anche la Colombia.

L’accusa di narcotraffico a Maduro

Come detto, l’attacco e la cattura di Nicolas Maduro è stato presentato da Trump come un atto di difesa contro il narcotraffico.

Il leader venezuelano è stato catturato con un blitz della Delta force, portato a New York e incriminato con le accuse di cospirazione per narcotraffico e terrorismo.

Maduro è accusato di essere a capo del Cartel de los Soles, una presunta organizzazione venezuelana che si occuperebbe di narcotraffico e definita “terroristica” dagli Usa. Anche se se molti esperti e osservatori sono scettici sul fatto che questo cartello esista davvero.

Di fatto c’è che definire Maduro un terrorista è servito a Trump per aggirare le stesse leggi del Paese che guida, che prevedono l’approvazione del Congresso per le azioni militari all’estero.

L’amministrazione Trump ha usato una legge varata nel 2001, dopo l’attacco dell’11 settembre, che consente interventi militari immediati senza approvazione parlamentare contro organizzazioni terroristiche che minacciano gli Stati Uniti.

Quelle norme vennero usate allora dall’Amministrazione Bush per gli attacchi contro Al Qaeda, i talebani in Afghanistan e poi contro l’Iraq.