Cos'è la guidance finanziaria e perché Stellantis l'ha sospesa in seguito ai dazi di Donald Trump

Stellantis ha annunciato la sospensione della guidance finanziaria per il 2025 a causa delle incertezze legate ai dazi e alle politiche tariffarie in evoluzione seguite dall’amministrazione Donald Trump. L’azienda ha spiegato che “si sta impegnando a fondo con le autorità politiche in materia di tariffe doganali, adottando al contempo misure per ridurne gli impatti”.

Cos’è la guidance finanziaria di Stellantis

Con il termine guidance finanziaria si fa riferimento alle indicazioni fornite da un’azienda o da un’istituzione riguardo alle aspettative future delle sue performance finanziarie, operative o strategiche. Queste previsioni sono comunicate al mercato per aiutare analisti, investitori e altri stakeholder a formarsi un’opinione informata sulle prospettive dell’entità.

Mercoledì Stellantis ha appunto annunciato la sospensione delle proprie previsioni relative a una moderata ripresa per quest’anno, dopo il calo degli utili registrato nel 2024.

I dati di Stellantis nel 2025

Stellantis ha realizzato nel primo trimestre 2025 ricavi netti pari a 35,8 miliardi di euro, il 14% in meno dello stesso periodo 2024, soprattutto per i minori volumi di consegne e i prezzi sfavorevoli.

Il calo del 9% delle consegne consolidate, pari a 1,2 milioni, “riflette la minore produzione in Nord America per il prolungamento delle festività a gennaio, l’impatto della transizione del portafoglio prodotti e minori volumi di veicoli commerciali leggeri nell’Europa allargata”.

Le azioni di rilancio commerciale hanno portato a una crescita della quota nell’Ue30 sul quarto trimestre 2024 e maggiori volumi di ordini negli Usa.

Intanto, in una nota sui conti del primo trimestre del 2025, Stellantis ha confermato che il processo di nomina del nuovo amministratore delegato è a buon punto e si concluderà entro la prima metà del 2025.

I risultati e gli obiettivi di Stellantis

Nel primo trimestre dell’anno c’è stato il lancio di tre nuovi prodotti, la nuova Fiat Grande Panda, la Opel Vauxhall Frontera e la Citroën C3 Aircross, e di diversi modelli aggiornati, che hanno contribuito alla crescita della quota di mercato nell’Ue30 rispetto al quarto trimestre del 2024, nonché a maggiori volumi di ordini al dettaglio negli Stati Uniti.

La quota di mercato nell’Ue30, pari al 17,3% nel primo trimestre del 2025, è aumentata di 1,9 punti percentuali rispetto al quarto trimestre del 2024 – ha spiegato l’azienda – grazie al continuo sviluppo e all’aumento della disponibilità di Citroën C3/ëC3, Peugeot 5008 e Opel/Vauxhall Grandland, lanciate alla fine del 2024.

L’introduzione di Citroën C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera e Fiat Grande Panda nel primo trimestre del 2025 offre l’opportunità di aumentare le consegne di veicoli del segmento B nei prossimi periodi. Inoltre, nel primo trimestre del 2025, Stellantis è diventata leader nel segmento delle ibride e ha riconquistato la seconda posizione nel mercato Bev con quote di mercato rispettivamente del 15,5% e del 13%.

Nel marzo 2025, i nuovi ordini al dettaglio sono aumentati dell’82% rispetto al marzo 2024, raggiungendo il livello mensile più alto dal giugno 2023. In Sud America, l’azienda ha mantenuto la sua posizione di leader, con una quota di mercato del 23,8%, con un aumento di 1,5 punti percentuali rispetto al quarto trimestre del 2024, grazie al miglioramento dei marchi Stellantis in Brasile, Cile e soprattutto Argentina, dove il mercato si sta riprendendo in seguito all’allentamento delle restrizioni alle importazioni.

Nella Regione del Medio Oriente e Africa, pur dovendo far fronte alla restrizione delle importazioni in alcuni Paesi, continuano gli sforzi di localizzazione che consentiranno di migliorare i volumi in diversi mercati nel medio termine.

Balzo in Borsa

Dopo l’annuncio sulla guidance finanziaria, il titolo di Stellantis è scattato in avvio di Borsa, mercoledì 30 aprile, salendo del +3,7% a 8,6 euro.

L’annuncio di Trump sulla riduzione dei dazi fa volare in Borsa Stellantis

Seppure la holding produttrice di veicoli stia monitorando attentamente la situazione in attesa di capire quanto effettivamente la politica economica del presidente americano intaccherà i ricavi delle sue imprese, l’annuncio di Donald Trump su un alleggerimento dell’impatto dei dazi sul settore automobilistico ha fatto volare Stellantis a Piazza Affari.

Nella mattinata del 29 aprile ha guidato i rialzi della Borsa italiana con un balzo di oltre il 4%.

L’amministrazione Trump intende ridurre alcuni dazi imposti su componenti esteri utilizzati per l’assemblaggio di veicoli negli Usa e scongiurare il rischio che le case automobilistiche siano colpite da un cumulo di tariffe, in particolare quelle già in vigore su acciaio e alluminio, oltre a quelle specifiche del comparto auto.

Il dazio del 25% sulle auto finite prodotte all’estero, entrato in vigore a inizio aprile, non sarà revocato, ma verranno introdotti meccanismi di rimborso retroattivi per le aziende che dimostreranno investimenti nella produzione locale.