Cos'è la legionella, i sintomi e i rischi del batterio che può arrivare in casa attraverso i condizionatori

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il focolaio di legionella con tre morti e 74 casi a Manhattan ha fatto scattare le ispezioni e le disinfezioni delle torri di raffreddamento a New York. In questi sistemi di aria condizionata e negli impianti idrici può proliferare il batterio che provoca la legionellosi, una grave malattia polmonare che può risultare letale per i soggetti con sistemi immunitari più fragili.

Cos’è la legionella

L’infezione è scatenata dal batterio del genere Legionella pneumophila, nel quale rientrano più di 60 specie diverse suddivise in 71 sierotipi.

L’agente patogeno deve il suo nome dalla Legione Americana in cui si diffuse tra i veterani durante un raduno al Bellevue Stratford Hotel di Philadelphia nel 1976, quando fu scoperto e identificato per la prima volta. L’epidemia colpì 221 persone, 34 delle quali morirono, e fu battezzata Malattia del Legionario.

ANSA

I rischi di trasmissione del batterio

In quell’occasione la fonte di diffusione del batterio venne individuata nel sistema di aria condizionata, che rappresenta uno dei principali vettori di contaminazione del microorganismo.

La legionella si trova negli ambienti acquatici naturali come acque sorgive, termali, fiumi, laghi, fanghi, a temperature tra i 25 e i 55 gradi, e può raggiungere gli impianti idrici attraverso condutture, serbatoi, tubature, fontane e piscine, dove si possono accumulare condizioni di acqua stagnante che possono fare proliferare e progapare il batterio.

L’infezione non si trasmette da persona e persona o direttamente con l’acqua potabile, ma per via respiratoria attraverso “inalazione, aspirazione o microaspirazione di aerosol contenente il microorganismo, oppure di particelle derivate per essiccamento”, come spiegato dal sito dell’Istituto superiore di sanità.

I sintomi

La legionellosi si può manifestare in due forme, in quella più acuta della Malattia del Legionario, o in una versione meno grave chiamata febbre di Pontiac.

Nel primo caso presenta un periodo di incubazione da 2 a 10 giorni (in media 5-6 giorni) e si manifesta come una polmonite infettiva, senza elementi clinici che consentano di notare differenze con altre forme atipiche o batteriche di polmonite comunitaria, se non attraverso esami di laboratorio.

Nei quadri più gravi l’infezione può presentare sintomi come “febbre, dolore toracico, dispnea, cianosi, tosse produttiva associati all’obiettività fisica semeiologica del consolidamento polmonare” si legge dal sito dell’Iss e nei pazienti più fragili e immunodepressi può portare a una mortalità dal 40-80% se non curata, dal 5-30% in caso di appropriato trattamento.

In generale, il tasso di letalità della legionellosi si aggira tra il 5% e il 10%.

La febbre di Pontiac ha invece un periodo di incubazione di 24-48 ore, si manifesta in forma acuta simil-influenzale senza interessamento polmonare, e si smaltisce in 2-5 giorni.