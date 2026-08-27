Cos'è la malaria aeroportuale, come si contagia con le zanzare e quali sono i sintomi del virus "da bagaglio"

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Due dipendenti dell’aeroporto di Francoforte sono morti a causa di un focolaio di malaria aeroportuale, una variante della gravissima malattia da decenni debellata in Europa, ma che è ancora endemica in diversi Paesi dell’Africa. Con i viaggi intercontinentali può succedere che le zanzare che trasmettono la malaria finiscano nei bagagli e nelle stive degli aerei, per poi arrivare in Europa e diffondere la malattia, seppur in maniera limitata.

Cosa è successo a Francoforte

Tra il 4 e il 6 luglio scorso sei dipendenti dell’aeroporto di Francoforte sono stati ricoverati in ospedale con i sintomi della malaria.

Il 26 agosto il primo di loro è deceduto a causa delle conseguenze della malattia. Il secondo decesso è arrivato nelle prime ore del 27 agosto.

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Le autorità tedesche hanno avviato la disinfestazione dell’aeroporto e disposto trappole per catturare le zanzare della zona e verificare di che specie siano, perché solo una in particolare è in grado di trasmettere la malaria.

Cos’è la malaria aeroportuale

La malaria diffusasi a Francoforte, la cosiddetta malaria tropica, è infatti una malattia causata da un parassita, il Plasmodium falciparum, che infetta le zanzare Anopheles. Queste a loro volta lo diffondono pungendo animali e persone.

Questa malaria è stata debellata decenni fa in Europa, ma è ancora molto presente in Africa. In alcuni casi, esemplari femmine di zanzara Anopheles possono finire nei bagagli dei viaggiatori di ritorno dall’Africa in Europa e infettare alcune persone in aeroporto.

Si tratta della cosiddetta malaria aeroportuale. A Francoforte un caso simile si è già verificato nel 2023.

Perché l’emergenza è limitata

Diversi esperti hanno sottolineato che, anche se si tratta di un evento raro, non c’è da preoccuparsi. Il focolaio è limitato a sei persone e il contagio da uomo a uomo è sostanzialmente impossibile.

Sono d’accordo su questo sia Fabrizio Pregliasco sia Matteo Bassetti, che però hanno sottolineato come, con l’aumentare dei viaggi intercontinentali, gli aeroporti debbano essere pronti ad affrontare queste situazioni.

La malaria è curabile, ma se non viene diagnosticata in tempo rischia di causare insufficienze multiorgano e portare alla morte del paziente.