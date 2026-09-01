Cos'è la malattia della pioggia, sintomi e trasmissione della dermatofilosi con casi in aumento

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La malattia della pioggia è il nome con cui viene indicata la dermatofilosi, un’infezione causata dal batterio Dermatophilus congolensis. Si tratta di un microrganismo noto soprattutto in ambito veterinario, perché colpisce principalmente bovini, cavalli, pecore e altri animali domestici o selvatici. Nell’uomo l’infezione è sempre stata considerata rara. Per questo motivo i casi segnalati negli ultimi mesi in Europa hanno attirato l’attenzione delle autorità sanitarie. L’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha pubblicato il bilancio aggiornato al 20 agosto 2026. Sarebbero 123 casi in 10 Paesi europei: Austria, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Malattia della pioggia, cosa è e come si trasmette la dermatofilosi

Le infezioni umane da Dermatophilus congolensis erano associate soprattutto al contatto diretto con animali infetti o con materiale contaminato.

Come riporta Adnkronos, negli ultimi casi europei l’Ecdc ha ipotizzato “un possibile cambiamento nelle dinamiche di trasmissione”.

La via più probabile indicata è quella da persona a persona tramite stretto contatto fisico, anche se non viene esclusa la trasmissione indiretta attraverso superfici e oggetti contaminati.

Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Ecdc, i casi sono stati osservati “prevalentemente, ma non esclusivamente” tra uomini gay, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini.

Molti casi hanno riferito la frequentazione recente di luoghi in cui si pratica sesso all’interno di locali, comprese le saune.

Un caso rilevato nel Regno Unito, identificato in Scozia, è stato collegato alla frequentazione di un locale adibito ad attività sessuali.

I sintomi della malattia della pioggia

Nell’uomo la dermatofilosi provoca soprattutto lesioni cutanee.

In una nota, il virologo Fabrizio Pregliasco ha spiegato che possono comparire “papule, pustole, piccole croste, desquamazioni e talvolta prurito”.

Nei casi europei recenti le lesioni sono state osservate in diverse parti del corpo, tra cui regione genitale e inguinale, cosce, tronco e volto.

Il problema principale riguarda la diagnosi.

Queste manifestazioni possono infatti somigliare a quelle di altre infezioni dermatologiche o sessualmente trasmesse.

Per questo, in presenza di lesioni insolite dopo un’esposizione potenzialmente a rischio, è opportuno rivolgersi al medico.

Perché si chiama malattia della pioggia

Il nome “malattia della pioggia” deriva dall’inglese rain rot o rain scald, espressioni usate soprattutto per indicare la malattia negli animali.

Fabrizio Pregliasco ha chiarito che questo nome non significa che ci si ammali semplicemente prendendo la pioggia.

Il riferimento riguarda invece il ruolo dell’umidità persistente.

La pioggia e l’ambiente umido possono favorire la macerazione della pelle e l’attività del batterio.

L’acqua facilita il rilascio delle forme infettanti presenti nelle croste cutanee, mentre una pelle umida o con piccole abrasioni rappresenta una barriera meno efficace.

Il nome, quindi, è legato alle condizioni che possono favorire l’infezione, non a un contagio diretto causato dalla pioggia.

Chi è più esposto al rischio

Tra le persone più esposte restano quelle che hanno contatti frequenti con animali.

Rientrano in questa categoria allevatori, veterinari e addetti agli allevamenti.

Nell’attuale situazione europea, secondo il virologo, meritano attenzione anche le persone che hanno contatti cutanei molto ravvicinati con numerosi soggetti, soprattutto in ambienti caldo-umidi e condivisi.

Tra gli esempi citati ci sono saune, locali con contatti fisici stretti e contesti di sport di contatto.

In Norvegia, alcuni casi sono stati associati alle arti marziali.

Una maggiore prudenza è consigliata anche a chi presenta abrasioni, ferite o altre alterazioni della barriera cutanea, perché la pelle danneggiata può facilitare l’ingresso del batterio.

Come ridurre il rischio

Le misure di prevenzione indicate sono semplici e riguardano soprattutto l’igiene e la protezione della pelle.

È consigliabile evitare il contatto diretto con lesioni sospette, non condividere asciugamani, indumenti o biancheria con una persona infetta e proteggere eventuali ferite o abrasioni.

In caso di sintomi cutanei insoliti, soprattutto dopo un contatto potenzialmente a rischio, è opportuno chiedere una valutazione medica.

Il medico potrà decidere se effettuare un esame microbiologico per identificare il batterio e impostare l’eventuale terapia.

La situazione in Italia

Secondo quanto riportato da Fabrizio Pregliasco, l’Italia al momento non risulta tra i Paesi che hanno segnalato casi nell’ambito di questo evento europeo.

Il messaggio delle autorità sanitarie resta improntato alla sorveglianza.

“Non siamo di fronte a una nuova emergenza infettiva”, spiega il virologo, ma a “un fenomeno insolito che merita sorveglianza”.

Il rischio per la popolazione generale viene indicato come molto basso.

L’attenzione nasce soprattutto dal possibile cambiamento delle modalità di trasmissione di un batterio che, fino a poco tempo fa, era considerato quasi esclusivamente un problema del mondo veterinario.