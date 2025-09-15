Cos'è la missione Nato Sentinella Est che ha ricevuto l'ok dell'Italia, come funziona l'operazione

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È stata denominata “Sentinella dell’Est” la nuova missione avviata dalla Nato – che coinvolge quindi anche l’Italia – per difendere Polonia e Paesi baltici dopo l’incursione di droni russi dallo spazio bielorusso. Varsavia chiude i confini e l’Onu si riunisce d’urgenza, mentre Tusk e Rutte condannano Mosca.

L’Italia con la Nato per difendere la Polonia

Mentre gli elicotteri sorvolano il confine con la Bielorussia, l’Alleanza Atlantica ha avviato l’operazione “Sentinella dell’Est“, con l’obiettivo di garantire protezione a Polonia e Paesi baltici, minacciati dall’attività russa.

Al centro del pattugliamento ci saranno lo spazio aereo e le infrastrutture strategiche, con mezzi forniti da vari alleati: due F16 e una fregata olandese, tre Rafale francesi e quattro Eurofighter tedeschi. All’operazione partecipa anche l’Italia in quanto membro Nato.

ANSA

Mark Rutte

“Sentinella dell’Est” in risposta ai droni russi

La tensione è salita dopo che 19 droni hanno violato lo spazio aereo polacco, decollando in parte da territorio bielorusso, dove intanto proseguono le esercitazioni congiunte tra Mosca e Minsk denominate “Zapad 2025”.

Varsavia ha reagito chiudendo i confini e chiedendo la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu.

Da Bruxelles, il segretario generale della Nato Mark Rutte ha definito “inaccettabili” gli sconfinamenti, ricevendo il sostegno del comandante delle forze Usa in Europa, Alexus Grynkewich, che ha ribadito la prontezza operativa dell’Alleanza.

Donald Tusk, premier polacco, ha respinto le versioni russe e ha avvertito che non si tratta di incidenti.

La situazione in Polonia e il ruolo di Trump

Sul terreno, a Chelm e Terespol, le truppe polacche presidiano il confine con una presenza discreta, mentre cresce la preoccupazione per le offensive ibride: attacchi cibernetici e disinformazione che Mosca diffonde per influenzare l’opinione pubblica, accusando Kiev di essere responsabile dei droni.

Ambigua la posizione del presidente americano Donald Trump. Inizialmente la Casa Bianca si era allineata alla lettura russa della situazione polacca, ma poi ha successivamente corretto il tiro. Trump ha dichiarato infine di “aver perso la pazienza” con Putin.

Intanto, dal Cremlino, Peskov ha confermato lo stallo dei negoziati di pace e accusato l’Unione Europea di aggravare la crisi. Kiev, nel frattempo, risponde ai nuovi bombardamenti su Sumy colpendo obiettivi energetici russi e la flotta del Mar Nero.