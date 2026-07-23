Cos'è la norma anti-maranza approvata dal governo Meloni, scoppia la polemica dalle opposizioni

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il consiglio dei ministri del governo Meloni ha approvato il disegno di legge che apporta modifiche alla disciplina dell’imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. In sostanza, come ha dichiarato la premier, “se prima si presumeva l’incapacità, oggi si presume la responsabilità”. Le opposizioni hanno attaccato l’esecutivo, esprimendo giudizi negativi sulla cosiddetta norma ‘anti-maranza‘.

Cosa dice la norma ‘anti-maranza’ approvata dal governo Meloni

“L’articolo 1 dello schema di disegno di legge – si legge nel testo – interviene sull’attuale disciplina dettata dall’articolo 98 del codice penale, introducendo una diversa regola probatoria in materia di accertamento della capacità di intendere e di volere dei minori di età compresa fra quattordici e diciotto anni”.

“Nel sistema vigente il giudice è chiamato ad accertare positivamente, caso per caso, la sussistenza della capacità di intendere e di volere del minore, con conseguente esclusione dell’imputabilità ove tale capacità non risulti dimostrata. Il presente intervento normativo propone invece una diversa soluzione, fondata sull’introduzione di una presunzione relativa di imputabilità“.

X

“La riforma – continua la relazione introduttiva – non modifica il principio del trattamento sanzionatorio differenziato previsto per i minori imputabili, restando ferma la diminuzione della pena stabilita dall’articolo 98 del codice penale”.

“Essa – si legge ancora – si limita ad adeguare la disciplina dell’imputabilità all’evoluzione della realtà sociale, nella convinzione che il sistema penale debba essere costantemente aggiornato per rispondere efficacemente ai mutamenti della società, senza rinunciare ai principi di garanzia che caratterizzano l’ordinamento”.

Meloni: “Prima si presumeva l’incapacità, oggi si presume la responsabilità”

“Oggi il Governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull’imputabilità dei minori. Voglio spiegarvi cosa cambia e perché. Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta, deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni”. Ha esordito così Meloni in un video diffuso sui social.

“Per questo – ha aggiunto – abbiamo agito e continuiamo ad agire: arresto per i minorenni sorpresi con un’arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo e, oggi, un passo ulteriore. Il nostro ordinamento prevede attualmente che un minore tra i 14 e i 18 anni risponda del reato solo se un giudice accerta che fosse capace di intendere e di volere. Con questo provvedimento, quella capacità si presume sempre”.

“Significa – ha continuato – che si potrà ancora dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia: prima si presumeva l’incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono, perché sanno che tanto non accadrà loro nulla”.

“È chiaro – ha scandito ancora la premier – la norma da sola non risolve il problema, né, quando si parla di giovanissimi, si può ragionare solo sul piano della repressione. Questo provvedimento è un tassello in un percorso molto più difficile, spesso silenzioso, perché un ragazzo di 15 o 16 anni che diventa violento o commette reati quasi mai ci arriva da solo.

E ancora: “Molto spesso c’è una famiglia che lo ha dimenticato, una scuola che ha perso i contatti, un quartiere dove la sera non c’è nulla, un adulto che ha approfittato del vuoto. Riempire quel vuoto richiede molto lavoro: sostegno alle famiglie, scuola, formazione, lavoro, centri sportivi, spazi di aggregazione, lotta al degrado, presidi nelle aree più difficili. E noi stiamo lavorando su tutti questi fronti, perché tutto si tiene insieme”.

Carlo Nordio: “Invertito l’onere della prova”

Questo “è il tassello finale di un percorso iniziato col decreto Caivano”, ha dichiarato Nordio a margine del vertice dell’esecutivo, come riporta La Repubblica. “Non abbiamo abbassato l’età di imputabilità – ha aggiunto – abbiamo invertito l’onere della prova, per facilitare le indagini partendo dal presupposto che una persona di sedici anni sia in grado di intendere e di volere”.

Le opposizioni attaccano l’esecutivo

La proposta ‘anti-maranza‘ al vaglio del Consiglio dei ministri ha innescato dure critiche da parte delle opposizioni. Michela Di Biase, capogruppo del Partito democratico in commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, ha sostenuto che “trasformare l’attuale sistema dell’imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni introducendo una presunzione generale di responsabilità penale sarebbe una scelta sbagliata, che rischia di indebolire la specificità della giustizia minorile”.

“Autorevoli giuristi – ha aggiunto – hanno ricordato come il minore non possa essere considerato un adulto in miniatura: la responsabilità penale deve tenere conto del percorso di crescita, della maturità e della concreta capacità di comprendere il significato delle proprie azioni”.

“Gli automatismi rischiano di sostituire alla valutazione della persona una risposta solo repressiva. Di fronte ai fenomeni di disagio minorile servono più prevenzione, servizi, educazione e sostegno alle famiglie. La sicurezza si costruisce anche intervenendo sulle cause della fragilità, non semplicemente anticipando ai minori il modello penale degli adulti”, ha concluso Di Biase.

Attacco al governo anche da parte del capogruppo di Avs in commissione Giustizia, Devis Dori: “Ci eravamo illusi che la destra avesse toccato il fondo in materia di politiche giovanili con la Pdl Fascina che abbassa l’età della imputabilità ai tredici anni. Invece oggi il Cdm sfodera un meccanismo perverso per rendere ragazzini e ragazzine imputabili sempre e comunque, a prescindere dalle valutazioni del giudice sulla personalità e sulla maturità del minorenne”.

“Consola l’idea che la Consulta, semmai andranno avanti su questa strada, penserà a fermarli, anche perché nel diritto penale, come è noto, gli automatismi non devono operare (legittima difesa docet). I liberali di Forza Italia o si vergognano o, evidentemente, non sono più tanto liberali, seguendo questa assurda politica di criminalizzazione permanente dei giovani”, ha concluso Dori.