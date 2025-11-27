Cos'è la protesta dei girasoli a Milano per Alessandro Meszely dopo il fiore strappato al parco di via Dezza

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nel parco di via Dezza a Milano i genitori di Alessandro Meszely depongono da anni un girasole nel luogo in cui il figlio morì. Il fiore viene rimosso da ignoti, con la vicenda che ha generato una protesta e ampia solidarietà. Mentre la famiglia e gli amici portano avanti iniziative in suo ricordo, la comunità del basket ha organizzato una raccolta collettiva di girasoli.

I girasoli di Alessandro Meszely

Dal 2017, nel punto del parco di via Dezza a Milano dove il quindicenne Alessandro Meszely perse la vita durante un tiro a canestro con gli amici, i genitori Laura Scolari e Giorgio Meszely collocano un fiore come segno commemorativo.

In questi anni la madre ha posato circa duecento girasoli, sempre nello stesso luogo. Negli ultimi mesi il fiore viene regolarmente rimosso da persone non identificate e la donna provvede ogni giorno a rimetterlo.

ANSA

Uno dei biglietti lasciati in ricordo di Alessandro Meszely

Accanto al fiore era stato apposto un biglietto che chiedeva di rispettarne la presenza, al quale qualcuno ha risposto con una frase critica.

L’azione di protesta a Milano

La diffusione della notizia tramite il Corriere della Sera e i relativi canali social ha generato un ampio riscontro pubblico. Numerosi cittadini hanno inviato messaggi e telefonate alla famiglia e al giornale manifestando sostegno e contrarietà alla rimozione del fiore.

Diverse persone hanno espresso la volontà di sostenere l’iniziativa e partecipare a eventuali azioni collettive. Il padre ha comunicato che membri della comunità cestistica hanno organizzato un raduno per sabato pomeriggio, invitando tutti a portare un girasole.

Il significato dei girasoli

Il collegamento simbolico tra il fiore e Alessandro Meszely risale anche al funerale, quando compagni di scuola e amici portarono un girasole, considerato il suo preferito.

Alcuni membri del gruppo ritengono che l’autore della scritta ostile possa essere un residente contrario all’attività dei giovani nel parco, ma ritengono più significativo il numero di persone che hanno risposto sostenendo la famiglia.

Gli amici del ragazzo, attualmente sparsi in varie città europee per motivi di studio, hanno dichiarato la disponibilità a unirsi alle iniziative di Milano. Insieme ai genitori hanno costituito l’associazione The Dab Game, orientata alla riqualificazione degli impianti sportivi utilizzati dai giovani.

L’associazione ha già contribuito al recupero del campo di San Vittore, tramite fondi raccolti collaborando come personale di servizio in diversi eventi. È previsto anche lo sviluppo di un progetto relativo a un campo di softball femminile.