Cos'è la "rivoluzione del presepe" citata da Giorgia Meloni, premier rispolvera gli auguri di Natale del 2017

Nel fare gli auguri per il Natale, Giorgia Meloni è tornata a parlare della rivoluzione del presepe, un tema a lei caro e che aveva già esposto ben 8 anni prima. Parlando della classica rappresentazione della natività di Gesù, ha ribadito come questa “non imponga nulla a nessuno e racconti una storia, custodisca dei valori e renda più profonde le nostre radici”.

Gli auguri di Giorgia Meloni

Sono stati particolari gli auguri che Giorgia Meloni ha voluto fare agli italiani nella mattinata della vigilia. In un video diffuso sui propri social, la premier ha parlato davanti a un presepe ed è partita proprio da esso per parlare dell’importanza del Natale e di quello che rappresenta.

La leader di Fratelli d’Italia ha fatto gli auguri di un sereno Natale “a chi lo vive in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia, e a chi semplicemente cerca un momento di pace” e ha deciso di farlo davanti al presepe, una scelta simbolica.

Cosa s’intende per rivoluzione del presepe

“Il presepe è il simbolo che più di tutti ci ricorda cosa sia il Santo Natale. Anni fa vi ho detto prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe, lo penso ancora. Il presepe non impone nulla a nessuno, racconta una storia, custodisce dei valori, rende più profonde le radici. E una nazione che conosce le proprie radici è una Nazione che non ha paura né del confronto, né del futuro“, dice Giorgia Meloni.

“Che si creda o no, questo simbolo parla di dignità, di responsabilità, di rispetto della vita, di attenzione ai fragili. Sono valori che hanno plasmato la nostra comunità, sono valori che meritano di essere custoditi e non messi da parte per moda o per timore”, conclude la premier.

La scelta del simbolo cristiano del presepe per fare gli auguri di Natale è simbolica ed è un ritorno alla tradizione per la premier, che negli ultimi anni si era ritratta davanti all’albero di Natale. La rappresentazione della natività è spiegata anche come un modo per rimarcare l’appartenenza ai valori italiani.

Il precedente del 2017

Come detto, già nel 2017 Giorgia Meloni aveva parlato di rivoluzione del presepe e aveva fatto un appello agli italiani affinché tornassero a farlo.

“Ho deciso di fare il Presepe quando non lo fa più nessuno, quando nelle scuole dicono che non si può fare perché offende chi crede in un’altra cultura. Continuo a chiedermi come possa un bambino che nasce in una mangiatoia o una famiglia che scappa per difenderlo, offendere qualcuno. Come possa offendere qualcuno la mia cultura. Proprio non me ne faccio una ragione: che si creda in Dio oppure no, in questo simbolo sono raccolti i valori che hanno fondato la mia civiltà”, si leggeva in un suo post di 8 anni fa.

“Quello che io sono è in questo simbolo: io credo nel rispetto, nella laicità dello Stato, nella sacralità della vita, nella solidarietà perché me lo ha insegnato questo simbolo. Io voglio che mia figlia Ginevra sappia che il Natale non è solo regali costosi e cibo ma che con il Natale noi celebriamo questi valori, e credo che anche voi lo dobbiate spiegare ai vostri figli. Fate il presepe. Fate il presepe insieme a me: quest’anno tutti insieme prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe”, aveva concluso.