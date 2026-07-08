Cos'è la scommessa collettiva di Mario Adinolfi al centro dell'indagine per truffa e dell'inchiesta de Le Iene

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Mario Adinolfi è stato arrestato e posto ai domiciliari nell’ambito di un’indagine per truffa ed evasione fiscale relative a un presunto sistema di scommessa collettiva. Ma gli vengono contestati anche esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. Di Adinolfi avevano già parlato Le Iene e il diretto interessato aveva replicato respingendo le accuse e annunciando azioni legali. Vediamo cos’è la scommessa collettiva attribuita ad Adinolfi.

Mario Adinolfi, cos’è la scommessa collettiva

Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che hanno raccontato di avere affidato ad Adinolfi ingenti somme di denaro per partecipare al sistema denominato “scommessa collettiva”, ideato e promosso attraverso i social network.

“L’attività – spiega una nota della Gdf – riscuoteva l’adesione di un numero considerevole di clienti che per l’affidabilità nella figura dell’ideatore proponente, la promessa di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario, l’utilizzo di presunti algoritmi e di strategia di scommessa infallibili, sono stati indotti a consegnare ingenti somme di denaro”.

ANSA

Scommesse sportive basate su quote

Tali somme, in alcuni casi superiori ai 100 mila euro per vittima, permettevano l’acquisto di quote di partecipazione “senza ottenere (in tutto o in parte) la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata”, prosegue la nota.

Secondo quanto esposto, il sistema di scommessa collettiva era infallibile: sul lungo periodo le giocate sistematiche portate avanti da un’alta quantità di utenti avrebbero garantito le vincite.

Le perdite, in confronto alle vincite finali, sarebbero state minime. E sarebbero inoltre state coperte dall’organizzazione della scommessa collettiva: “Chi si associa alla scommessa collettiva non può perdere e se succede paghiamo noi”, veniva garantito. Ad Adinolfi si contesta inoltre una evasione fiscale da 400 mila euro.

Dalla ricostruzione delle movimentazioni finanziarie sui conti correnti dell’indagato nell’ultimo quinquennio, è “stata accertata la raccolta di oltre 4,7 milioni di euro”.

E “solo una parte di tali somme sono risultate correlate ad attività di scommesse sportive, mentre la gran parte dei fondi ricevuti sarebbe stato destinato a diversi utilizzi”.

Tra gli utilizzi, conclude la Guardia di Finanza, ci sarebbero stati “trasferimenti verso soggetti terzi e sostenimento di spese personali per l’acquisto di beni di lusso quali orologi, lingotti e monete straniere, quadri, imbarcazioni e pagamenti per l’effettuazione di viaggi“.

Le Iene e Mario Adinolfi

In più occasioni le Iene si sono occupate di Mario Adinolfi e del sistema della scommessa collettiva.

Gli inviati della trasmissione Mediaset hanno raccolto le testimonianze delle presunte vittime e ne hanno portata qualcuna al cospetto di Adinolfi, insieme a mail e documenti.

Il diretto interessato ha sempre respinto ogni accusa, ed ha anzi reagito annunciando querele contro Mediaset. In una occasione, inoltre, Mario Adinolfi ha aggredito la iena Filippo Roma.