Cos'è la Sindrome di Stoccolma, la storia del rapinatore Clark Olofsson difeso dagli ostaggi durante la rapina

È morto all’età di 78 anni Clark Olofsson, uno dei rapinatori la cui storia portò alla teorizzazione della Sindrome di Stoccolma. L’uomo, insieme al complice Jan-Erik Olsson, assediò una banca svedese e prese in ostaggio quattro persone, che nei sei giorni di prigionia svilupparono affetto per i rapitori. Le vittime si rifiutarono in seguito di testimoniare contro i due criminali.

Clark Olofsson, morto il rapinatore difeso dagli ostaggi: la sua storia

Clark Olofsson è morto a 78 anni. L’annuncio della sua scomparsa dopo una malattia è stato dato dalla sua famiglia e, successivamente, confermato dalla BBC e dai media svedesi.

Il nome dell’uomo ha raggiunto la fama mondiale nel 1973, quando Olofsson rapinò con il complice Jan-Erik Olsson la banca di Stoccolma.

ANSA

Una foto dell’epoca, resa disponibile dalla Polizia, mostra i dipendenti della banca tenuti in ostaggio da Olofsson nel caveau

La rapina e il sequestro dei quattro ostaggi coinvolti durarono ben 6 giorni, a seguito dei quali le vittime rapite iniziarono a simpatizzare per i criminali.

Gli ostaggi arrivarono addirittura a difendere Olofsson e il suo complice dalla Polizia che cercava di intervenire. Questa curiosa vicenda venne poi studiata dagli psicologi e portò alla teorizzazione della Sindrome di Stoccolma.

Cos’è la Sindrome di Stoccolma?

Teorizzata dal criminologo e psicologo Nils Bejerot a seguito degli eventi che hanno avuto come protagonisti Clark Olofsson e il suo complice, la Sindrome di Stoccolma è la condizione per la quale le vittime di un reato provano empatia e fiducia per i loro carnefici.

Più che di un disturbo mentale, si tratta di una reazione emotiva che si attiva per rispondere al trauma. A livello inconscio, le vittime sviluppano sentimenti positivi per i criminali e, talvolta, se ne innamorano.

Gli esperti, come anticipato, non sono concordi nel definire la sindrome come una malattia mentale.

Per questa ragione, non è stata inserita all’interno dei manuali diagnostici dei disturbi mentali, quali il DSM e l’ICD.

L’alleanza tra carnefice e vittima

Quando si manifesta la sindrome di Stoccolma, viene a instaurarsi una sorta di alleanza tra il carnefice e la vittima.

È proprio questo che accadde in Svezia nel 1973, quando Clark Olofsson e Jan-Erik Olsson presero d’assalto la banca di Stoccolma.

Le vittime rapite, tre donne e un uomo, iniziarono a simpatizzare per i rapinatori e a provare affetto per loro.

Uno degli ostaggi, Kristin Enmark, durante il sequestro arrivò a supplicare telefonicamente il Primo Ministro svedese, chiedendogli di lasciare la banca con i due rapinatori.

E, quando la Polizia riuscì a entrare nell’edificio dopo 6 giorni di sequestro, gli ostaggi inizialmente si rifiutarono di abbandonare i rapitori. Dopo il sequestro, nessuno dei quattro rapiti testimoniò contro Olofsson e Olsson.