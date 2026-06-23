Cos'è la Steam Machine di Valve attesa in Italia, per comprarla serve entrare in lista: costa almeno 1000 euro

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Valve, proprietaria di Steam, il più importante negozio online di videogiochi al mondo, ha annunciato caratteristiche e prezzi della sua nuova console, Steam Machine. I prezzi sono più alti del previsto, a causa della crisi dei chip di memoria, e le scorte saranno molto limitate, tanto che in Italia bisognerà iscriversi a una lista da cui saranno estratti i nomi di chi potrà effettivamente effettuare l’acquisto.

Cos’è Steam Machine

La nuova Steam Machine è la seconda generazione della console fissa di Valve. Si basa su un processore Amd, è dotata di Ram per 16 GB e monta memorie solide tra i 512 GB e i 2 TB.

Funziona grazie a SteamOS, un sistema operativo basato su Arch Linux ottimizzato per i videogiochi, con un’interfaccia grafica sviluppata da Valve. È comunque possibile installarci Windows 11.

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Valve è proprietaria di Steam, il più importante negozio online di videogiochi per computer al mondo. L’idea di questa console è permettere agli utenti di Steam di giocare ai videogiochi della propria libreria senza la necessità di assemblare un Pc ad alte performance.

I prezzi e la lista d’attesa

Uno dei punti di forza di Steam Machine era proprio il prezzo, inizialmente indicato attorno ai 750 dollari, nettamente inferiore a quello di un computer di alta fascia dedicato ai videogiochi.

Il 23 giugno, però, Valve ha rivelato i prezzi effettivi, che partiranno da 1.039 dollari negli Usa e altrettanti euro in Europa. La versione più costosa, con 2 Tb di memoria e lo Steam Controller incluso, arriverà a costare 1.428 euro.

Le unità prodotte, inoltre, saranno poche. Così poche che per averne una bisognerà iscriversi a una lista entro il 25 giugno, dalla quale saranno estratte le persone autorizzate a eseguire l’acquisto.

La crisi dei chip di memoria

Il motivo per cui il prezzo di Steam Machine è aumentato così tanto rispetto alle aspettative di Valve è la crisi dei chip di memoria. Negli ultimi mesi, i costi delle Ssd e soprattutto delle Ram sono aumentati moltissimo.

La causa di questi aumenti è legata all’intelligenza artificiale. Negli ultimi mesi le grandi aziende tech hanno investito miliardi di dollari in data center, infrastrutture composte da migliaia di chip dedicati soltanto ad addestrare e a far funzionare l’IA.

Ram e Ssd sono componenti fondamentali dei data center. La domanda è aumentata moltissimo e la produzione non ha saputo reggere il passo, come successo in passato per le schede grafiche.