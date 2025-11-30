Cos'è la Superluna fredda e quando sarà visibile in Italia a dicembre 2025, la prossima sarà nel 2042

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

A dicembre è atteso uno spettacolo memorabile in cielo per tutti gli astrofili e astronomi. Il cielo notturno del 5 del mese sarà rischiarato dalla Superluna Fredda. Questo plenilunio sarà solo l’ultimo del 2025 e, per vedere un altro fenomeno simile, si dovrà poi attendere il 2042.

Cos’è la Superluna fredda

Il nome della Superluna Fredda arriva dalle tradizioni dei nativi americani e segna l’inizio del freddo rigido e delle gelate invernali.

Il plenilunio è anche noto come “Luna delle Lunghe Notti” (Long Night Moon), perché è il più prossimo al solstizio d’inverno, che quest’anno cadrà il 21 dicembre alle 16:04, segnando il giorno con la notte più lunga dell’anno.

ANSA

Una superluna nel cielo di Roma

La Superluna fredda illumina alcune delle serate più estese dell’anno.

Il 5 dicembre la Luna Piena apparirà circa l’8% più grande di una luna piena normale, poiché si trova al perigeo, il punto più vicino alla Terra. Al momento della fase di pienezza, la luna sarà nella costellazione del Toro.

Quando vedere la Superluna fredda

La luna piena di dicembre raggiungerà la sua fase massima il 4 dicembre alle 23:14 GMT, corrispondente alle 00:14 del 5 dicembre in Italia.

Il disco lunare apparirà completamente illuminato anche nelle notti precedenti e successive, offrendo ampie opportunità di osservazione.

Il momento ideale per ammirare questo plenilunio sarà poco dopo il tramonto, quando la luna fredda sorgerà sull’orizzonte creando affascinanti effetti ottici che ne amplificano le dimensioni apparenti.

Fenomeno che non si ripeterà fino al 2042

La Superluna del 5 dicembre avrà caratteristiche eccezionali, regalando uno spettacolo luminoso indimenticabile che non si ripeterà fino al 2042.

Il nostro satellite naturale si troverà a una distanza di appena 363.932 chilometri dal perigeo, il punto dell’orbita lunare più vicino alla Terra. Questa distanza minima la rende una superluna secondo entrambe le teorie scientifiche più accreditate, quella di Richard Nolle e quella di Fred Espenak.

Ciò significa che la luna piena fredda apparirà significativamente più grande e luminosa rispetto a un plenilunio ordinario.

Essendo la luna piena più prossima al solstizio d’inverno, il satellite raggiungerà l’altezza massima nel firmamento dell’emisfero boreale, una posizione che non si verificherà nuovamente con queste caratteristiche fino al 2042.

Nell’emisfero meridionale, invece, il nostro satellite naturale apparirà nella sua posizione più bassa, creando un affascinante contrasto astronomico tra i due emisferi terrestri.