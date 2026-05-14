Cos'è la "trappola di Tucidide" citata da Xi Jinping durante l'incontro con Trump e cosa c'entra con Taiwan

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Se c’è un’espressione abusata dai leader delle grandi potenze e dagli analisti geopolitici, quell’espressione è senza dubbio la “trappola di Tucidide”. La regola è stata confermata anche da Xi Jinping nel corso del cruciale incontro con Donald Trump a Pechino, per una visita di Stato che il presidente americano non compiva da nove anni. Nel consueto e prevedibile clima di distensione, scambiato per “cooperazione” o peggio “amicizia” personale, la frase del presidente-segretario mandarino ha aperto uno squarcio sulla vera natura del rapporto tra Usa e Cina: una contesa per la futura supremazia globale. Ecco perché.

Cina e Usa “partner e non rivali”, è davvero possibile?

Cominciamo definendo il contesto del bilaterale. E, senza tenere sulle spine nessuno, la risposta è no. Ma anche sì. Tradotto: Stati Uniti e Cina sono rivali geopolitici in quanto imperi con interessi strategici diametralmente opposti.

Nelle relazioni internazionali non esistono amici e le alleanze non sono mai per sempre. Compresa l’attuale cooperazione tra Russia e Cina, portata avanti in funzione strettamente anti-americana ma destinata a finire prima o poi. Perché entrambe le potenze bramano il controllo dell’Asia.

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Allo stesso modo, Washington e Pechino vogliono la stessa cosa: il dominio sull’Eurasia. In particolare, gli Usa impediscono e vogliono continuare a impedire alla Cina di proiettarsi in mare aperto nell’Indopacifico. E ci riescono mantenendo una fortissima presenza militare attorno a Taiwan, vero oggetto del contendere a un passo dalla costa mandarina.

Sebbene la Repubblica Popolare si stia sforzando di ricondurre l’isola a sé attraverso politica e soft power, la minaccia di uno scontro armato con gli Stati Uniti è sempre presente. Da qui il riferimento di Xi Jinping alla trappola di Tucidide proprio in riferimento a Taiwan.

Cos’è la trappola di Tucidide

La “trappola di Tucidide” si chiama così ovviamente perché è stata attribuita allo storico e militare ateniese Tucidide, vissuto nel V secolo a.C. e autore di uno dei capolavori storiografici di tutti i tempi: La guerra del Peloponneso.

La proverbiale “trappola” è dunque una sua teoria geopolitica secondo cui una guerra diventa molto probabile quando una potenza emergente minaccia di sostituire una potenza dominante. Esattamente ciò che progetta di compiere la Cina a danno degli Usa.

Di più: possiamo dire che l’espressione è stata coniata proprio per descrivere la contesa sino-americana, più che quella tra Atene e Sparta. A utilizzare pubblicamente per primo il neologismo è stato il politologo statunitense Graham Allison in un articolo per il Financial Times del 2012, riprendendola poi nel suo libro Destined for war: can America and China escape Thucydides’s trap?.

Il filo diretto tra Tucidide e Taiwan

Un elemento su tutti risulta interessante e insieme inquietante riguardo alla “trappola di Tucidide”. Secondo lo storico ellenico, la crescita della potenza ateniese provocò un timore crescente nella Sparta egemone, rendendo la guerra quasi inevitabile.

Il timore strategico come catalizzatore di un conflitto. Nel caso odierno l’impianto è però invertito: non è la potenza egemone a voler scatenare un conflitto armato contro la potenza emergente. Anzi, gli Usa hanno fatto di tutto per soffocare tale possibilità, confinando i cinesi sulla terraferma per quanto possibile.

Dall’altro lato, Pechino è diventata forte e presente in tutto il mondo con investimenti e infrastrutture proprio grazie al mercato globale creato e difeso dagli americani, che nel 2001 inserirono la Cina nel Wto nell’illusione di controllarla meglio.

Invece che arricchirsi per aumentare il welfare, la Repubblica Popolare ha destinato il surplus commerciale al rafforzamento di esercito e tecnologia duale. Minacciando gli Stati Uniti proprio nel nodo di Taiwan e della prima catena di isole, che comprendono gli altri satelliti americani Giappone e Filippine.

La coesistenza “quasi pacifica” tra Usa e Cina

Le parole della diplomazia cinese sono sempre più che studiate. L’avvertimento per Donald Trump è stato inserito volutamente in un contesto di grande distensione e volontà di concludere accordi su tecnologia e commercio.

Con un motivo e un messaggio principali. Il primo è che la Cina ha ancora enorme bisogno dei chip statunitensi di Nvidia per ambire all’indipendenza tecnologica. Di contro, gli Usa non possono fare a meno delle terre rare cinesi per automotive e soprattutto armamenti.

Il messaggio di Xi Jinping riguarda invece la volontà di continuare una coesistenza semi-pacifica con gli Stati Uniti, in cui la Cina continuerà a supportare (limitatamente) i nemici di Washington come Iran e Venezuela ma senza giungere mai a uno scontro diretto.

Questo perché nessuno dei due contendenti è pronto alla sfida finale per l’egemonia planetaria. Nonostante le crisi di Hormuz e Mar Rosso, gli Usa restano ancora la prima potenza del globo perché controllano i mari. La trappola di Tucidide, se lo farà, scatterà proprio sulle acque. Appuntamento a Taiwan.