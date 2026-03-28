Cos'è la vimentina che sarebbe responsabile delle metastasi dei tumori, la ricerca a Padova contro il cancro

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Uno studio sul cancro dell’Università di Padova identifica nella vimentina un fattore chiave nelle metastasi. La proteina favorisce mobilità e aggressività delle cellule tumorali e interagisce con il Dna. La scoperta apre alla creazione di terapie mirate contro i tumori e nuovi biomarcatori per migliorare diagnosi e trattamenti oncologici.

Cancro, la scoperta sulle metastasi

La nuova linea di ricerca nel campo dell’oncologia molecolare potrebbe cambiare l’approccio alla diffusione dei tumori. Al centro di questa scoperta c’è la vimentina, una proteina che si sta rivelando cruciale nei processi che portano alla formazione delle metastasi, responsabili della maggior parte dei decessi legati al cancro.

Il lavoro è stato condotto da un gruppo di studiosi dell’Università di Padova e pubblicato sulla rivista Nucleic Acids Research, edita da Oxford University Press, con il supporto della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

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Focus sulla vimentina

Secondo quanto emerso, la vimentina svolge un ruolo molto più articolato rispetto a quanto si pensasse in passato. Tradizionalmente considerata una proteina strutturale, è parte del cosiddetto citoscheletro cellulare e conferisce stabilità e forma alle cellule.

Tuttavia, nei tumori (in particolare nel carcinoma gastrico e in quello mammario) la sua sovrapproduzione sembra favorire la capacità delle cellule di muoversi e invadere altri tessuti.

Questo comportamento è strettamente legato a un processo biologico noto come transizione epitelio-mesenchimale, attraverso il quale le cellule tumorali acquisiscono caratteristiche più mobili e invasive.

La vimentina è infatti uno dei principali marcatori di questa trasformazione, già ampiamente studiata da testate scientifiche internazionali come Nature e Science.

Il ruolo nello sviluppo dei tumori

L’aspetto più innovativo della ricerca riguarda però la localizzazione della proteina. Gli studiosi hanno dimostrato che la vimentina non si limita ad agire nel citoplasma, ma è presente anche all’interno del nucleo cellulare. Qui interagisce direttamente con il Dna, contribuendo ad attivare geni coinvolti nella proliferazione e nella diffusione tumorale.

Un risultato chiave dello studio è l’identificazione della specifica regione della proteina responsabile del legame con il materiale genetico. Questo dettaglio, apparentemente tecnico, ha in realtà implicazioni fondamentali: permette di individuare un bersaglio molecolare preciso su cui sviluppare nuovi farmaci.

Un ulteriore elemento rilevante, evidenziato anche da studi precedenti pubblicati su riviste come Cancer Research, è che livelli elevati di vimentina sono spesso associati a una prognosi peggiore nei pazienti. Questo rafforza l’idea che la proteina possa diventare non solo un bersaglio terapeutico, ma anche un potenziale biomarcatore utile per diagnosticare e monitorare l’evoluzione della malattia.