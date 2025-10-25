Cos'è l'ala est della Casa Bianca e perché Donald Trump l'ha demolita, i lavori per fare una sala da ballo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’ala est della Casa Bianca è stata demolita per far spazio a una sala da ballo da 300 milioni di dollari, voluta da Donald Trump, nonostante le promesse di conservarla. La decisione ha suscitato proteste di storici e istituzioni, mentre la nuova struttura, finanziata da grandi aziende, sarà completata entro il 2029.

Donald Trump ha demolito parte della Casa Bianca

La Casa Bianca ha confermato venerdì 24 ottobre la completa distruzione dell’ala est, solo pochi giorni dopo l’inizio dei lavori per la nuova sala da ballo da 300 milioni di dollari voluta da Donald Trump. L’abbattimento smentisce le promesse fatte a luglio dallo stesso presidente, che aveva garantito che nessuna parte originale dell’edificio sarebbe stata toccata.

Le ruspe e i mucchi di macerie hanno provocato indignazione tra storici e funzionari, mentre l’amministrazione ha minimizzato le critiche definendole “polemiche costruite ad arte”.

I lavori di demolizione della West Wing alla Casa Bianca

In origine, il progetto della sala da ballo prevedeva che l’ala est restasse intatta, trasformata in area d’attesa e ricevimento. Tuttavia, pochi giorni dopo l’avvio dei lavori, la Casa Bianca ha annunciato che l’intera sezione sarebbe stata demolita, con i lavori già completati.

Cos’è l’ala est della Casa Bianca

L’area distrutta era nata nel 1902 come East Terrace durante la presidenza di Theodore Roosevelt e nel 1942 Franklin Roosevelt la ampliò per creare nuovi uffici, oltre a un rifugio sotterraneo destinato alla sicurezza del presidente.

Nel tempo divenne il quartier generale della first lady e del suo staff, oltre che la sede del Jacqueline Kennedy Garden. Situata di fronte al Dipartimento del Tesoro, era l’ingresso sociale della residenza, utilizzato da turisti e ospiti per cerimonie ed eventi.

Il progetto della sala da ballo

Trump ha più volte lamentato l’assenza di uno spazio adeguato per grandi ricevimenti, sostenendo che la East Room, con i suoi 200 posti, fosse insufficiente.

La nuova sala, di oltre 27mila metri quadri, potrà ospitare circa mille persone e, stando ai rendering diffusi, avrà uno stile simile alla sontuosa sala di Mar-a-Lago, la residenza privata del presidente in Florida.

La costruzione dovrebbe terminare prima della fine del mandato nel gennaio 2029, un obiettivo che molti giudicano ambizioso. Trump ha precisato che i costi non graveranno sui contribuenti, essendo finanziati da “patrioti e grandi aziende americane”. Tra chi ha investito figurano aziende come Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Lockheed Martin, Palantir, T-Mobile e Comcast.

Le reazioni e le polemiche

Le immagini delle macerie alla Casa Bianca hanno portato parecchio scompiglio. Lo scrittore David Frum ha definito la demolizione “un gesto simbolico”, accusando Trump di trattare la Casa Bianca come una proprietà privata, finanziata da “compari in cerca di favori”.

Il National Trust for Historic Preservation ha chiesto di sospendere i lavori fino alla revisione completa del progetto, temendo che la nuova costruzione “soffochi” la storica residenza.

Lo storico Douglas Brinkley ha paragonato la distruzione a “tagliare un Rembrandt o rovinare una scultura di Michelangelo”. Al contrario, Stephen Miller, consigliere di Trump, ha difeso la decisione su Fox News, definendo l’ala est “provvisoria e obsoleta” e bisognosa di essere ricostruita da zero.

I precedenti

Interventi simili non sono nuovi: Jefferson aggiunse i colonnati est e ovest, Jackson il Portico Nord, Teddy Roosevelt l’ala Ovest e successivamente Franklin Roosevelt la Est. Tra i lavori più radicali ci fu quello di Harry Truman, che ricostruì l’interno della Casa Bianca dal 1948 al 1952.

Da allora ogni presidente ha lasciato un segno: il Rose Garden di Kennedy, la trasformazione della piscina in sala stampa voluta da Nixon, e ora la sontuosa sala da ballo di Trump destinata a riscrivere ancora una volta la storia della residenza presidenziale.