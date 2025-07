Cos'è lo ius scholae che Tajani e FI vogliono votare col Pd, Renzi provoca in Senato: "Fa sul serio?"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il leader di Forza Italia Antonio Tajani sta spingendo per trovare un accordo con le forze di opposizione per far votare al parlamento la sua riforma della cittadinanza, basata sul principio del cosiddetto ius scholae. Contrari gli alleati di Governo, Fratelli d’Italia e soprattutto la Lega di Matteo Salvini. Critico anche Matteo Renzi, che accusa Tajani di non fare sul serio.

La proposta di Forza Italia sulla cittadinanza

Forza Italia presenterà in parlamento un disegno di legge che modificherebbe le norme di cittadinanza per i bambini nati in Italia da genitori stranieri o arrivati nel nostro Paese prima di aver compiuto 5 anni.

Oggi, questi bambini dovrebbero aspettare di aver compiuto 18 anni per poter richiedere la cittadinanza italiana, oltre a dover rispettare una serie di altri requisiti, tra cui la residenza continuativa nel Paese per gli ultimi 10 anni.

ANSA Matteo Renzi

La proposta di Forza Italia modifica la legge attuale, abbassando l’età della richiesta della cittadinanza da 18 a 16 anni per i ragazzi che hanno completato la scuola dell’obbligo.

La risposta delle opposizioni e degli alleati

Quella di Forza Italia è una forma di ius scholae (pronunciato ius scole) termine che viene dal latino, traducibile come “diritto attraverso la scuola”. Le altre forme di acquisizione del diritto di cittadinanza sono lo ius sanguinis, attraverso legami di parentela, e lo ius soli, in base alla nazione in cui si nasce.

La Lega e Fratelli d’Italia, alleati di Governo di Forza Italia, sono contrari alla riforma. Il Movimento 5 Stelle ha già dato il suo appoggio alla proposta di Forza Italia, mentre il Pd sembra essere meno convinto.

Il Partito democratico ha infatti una sua proposta di riforma della legge sulla cittadinanza, molto più improntata sullo ius soli. Tajani si è detto però contrario a trattare con i democratici per modificare parzialmente la proposta di Forza Italia pur di farla approvare.

Le critiche di Renzi

Matteo Renzi, leader del partito centrista di opposizione Italia Viva, ha criticato Tajani in un intervento in Parlamento. Ricordando quanto già accaduto la scorsa estate, con una proposta simile, l’ex premier ha detto:

Questa volta fate davvero sul serio sullo ius scholae, anche accettando il voto delle opposizioni e facendovi votare contro da Fratelli d’Italia e dalla Lega? Oppure agosto sarà di nuovo il mese delle dichiarazioni folli a cui non seguono risultati concreti?

Per far passare la legge alla Camera basterebbe sulla carta il voto di tutti i partiti di opposizione uniti e di Forza Italia. Al Senato sarebbe più complesso, e dovrebbero essere coinvolti anche i senatori del gruppo misto o di quello per le autonomie.