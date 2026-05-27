Cos'è successo a Belen, prima l'esclusione di Mediaset dall'Isola dei Famosi poi l'incidente d'auto e le urla

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Non è un periodo facile per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, che da tempo soffre di ansia e depressione, ha visto peggiorare la propria salute psicofisica a seguito di stravolgimenti alla propria vita privata e cocenti delusioni sul piano lavorativo. La situazione è degenerata al punto da rendere necessario un ricovero in ospedale.

Belen Rodriguez in ospedale

Nei mesi scorsi, Belen Rodriguez aveva confessato sui social di “aver sofferto di attacchi di panico” e di aver vissuto una profonda “depressione”.

Le sue condizioni di salute sembrerebbero peggiorate negli ultimi tempi, al punto che, nella giornata di lunedì 25 maggio, si è ricorso al ricovero in ospedale.

ANSA

È stata la showgirl a lanciare urla di aiuto mentre si trovava solo in casa, seppur si sarebbe poi opposta ai soccorsi avvertiti dai vicini.

Dopo una lunga mediazione, Rodriguez è stata infine condotta in ospedale, dove è arrivata in un evidente “stato di alterazione”. Dimessa, non ha rilasciato alcun commento.

L’incidente in auto e la denuncia

Poche ore prima l’arrivo delle forze dell’ordine in casa, Belen Rodriguez sarebbe stata coinvolta in un incidente stradale.

Secondo le ricostruzioni, la showgirl avrebbe colpito con la propria auto un motociclista, per poi andare a scontrarsi contro un veicolo fermo a uno stop. Nessuno dei coinvolti è rimasto ferito in modo grave

Dopo l’urto, Rodriguez sarebbe scesa dal mezzo “urlando e facendo il caos”, per poi scappare. I due ragazzi a bordo dell’auto colpita avrebbero però avuto il tempo di prendere nota della targa.

Su Belen Rodriguez pesa adesso una denuncia per “omissione di soccorso, fuga del conducente e altre aggravanti”.

Il grande rifiuto di Mediaset

A destabilizzare in modo così incisivo Belen Rodriguez potrebbe essere stata la delusione lavorativa ricevuta nella mattina del 23 maggio.

Da tempo circolavano voci che davano la showgirl argentina come prossima certa conduttrice dell’Isola dei Famosi, che sarebbe infine stato affidato a Selvaggia Lucarelli (secondo indiscrezioni di Chi).

I vertici Mediaset avrebbero escluso Rodriguez dalla conduzione del reality di cui fu una delle concorrenti più famose dopo una prima riunione operativa.

Il giornalista esperto di televisione Davide Maggio scrive che i dirigenti dell’emittente, proprio nel corso di quell’incontro, “si sono resi conto di alcune cose che non andavano”.

Le “cose che non vanno” avrebbero poco a che fare con le capacità di Belen e molto con la sua stabilità emotiva.

Rodriguez sarebbe stata esclusa dall’Isola perché non ritenuta in grado di reggere un impegno così gravoso, che avrebbe comportato il trasferimento di oltre un meso e mezzo nelle Filippine.

Il supporto di Mara Venier e Alba Parietti

Mentre si diffondono le notizie del profondo malessere vissuto da Belen Rodriguez, sono numerosi gli esponenti del mondo dello spettacolo che dimostrano la propria solidarietà alla collega.

“Spero con tutto il cuore che Belen Rodriguez trovi la forza di uscire da quell’oscurità come ne sono uscito io e capire di non essere da sola” scrive sui social il giornalista Mario Manca, svelando di aver sofferto in passato di depressione.

Sotto il post di Manca, il commento di Mara Venier, che poco tempo prima ha ospitato Rodriguez a Domenica In: “Condivido tutto… L’ho vissuto!”

“La verità è che ci vuole una forza enorme per reggere certi livelli di esposizione, gli alti e bassi, la crudeltà degli esseri umani, anche quelli di cui ti fidavi di più e i tuoi nervi crollano, ma non puoi chiedere aiuto” scrive Alba Parietti.