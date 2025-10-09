Cos'è successo a Gaza tra Israele e Palestina dal 7 ottobre all'accordo con Trump: le date clou della guerra

All’alba del 7 ottobre 2023, durante lo shabbat e la festa di Sukkot, Hamas lancia l’operazione “Alluvione Al Aqsa”: circa 3.000 miliziani sfondano le recinzioni tra Gaza e Israele, attaccando kibbutz e città vicine con mezzi di terra e parapendii a motore. Preso di mira anche il festival “Nova”, dove migliaia di giovani vengono colti di sorpresa. Oltre 5.000 razzi vengono lanciati verso Israele, fino a Tel Aviv. L’esercito israeliano è impreparato: il bilancio è di oltre 1.200 morti e 251 ostaggi portati a Gaza. Hezbollah attacca dal Libano, e Netanyahu dichiara lo stato di guerra.

8 ottobre – La risposta di Israele con l’operazione “Spade di Ferro”

Israele richiama circa 300 mila riservisti e avvia l’operazione “Spade di ferro”, bombardando la Striscia di Gaza e dando il via all’assedio. Il premier Benjamin Netanyahu promette: “Risponderemo con un’irruenza che il nemico non ha mai conosciuto e vinceremo”. L’11 ottobre forma un governo di emergenza e avverte la popolazione palestinese di lasciare il nord di Gaza. 18 ottobre – Il presidente Usa Joe Biden va in Israele

Il presidente americano Joe Biden va in Israele per una visita lampo. La Casa Bianca conferma il suo massimo sostegno e l’invio di aiuti militari. Biden promette anche l’invio di aiuti umanitari per la popolazione civile di Gaza. Washington mette in chiaro che Israele ‘ha il diritto di rispondere’, ma invita il governo a ‘non commettere gli stessi errori’ effettuati dagli Usa dopo l’11 settembre.

20 ottobre – Hamas rilascia due ostaggi

Hamas rilascia due ostaggi israelo-americani ‘per motivi umanitari’. Si tratta di Judith e Natalie Raanan, madre e figlia. Il 23 ottobre, con la stessa motivazione, vengono liberate anche due anziane donne israeliane, Yocheved Lifshitz, 85 anni, e Nurit Cooper, 79.

23 ottobre – Tutti morti i cittadini italo-israeliani dispersi

Il ministro Antonio Tajani conferma la morte dei tre cittadini italo-israeliani dispersi dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre: Nir Forti, 29 anni, al Nova Festival, e Liliach Le Havron con il marito Eviatar Moshe Kipnis nel kibbutz di Be’eri, riconosciuti tramite esame del DNA.

27 ottobre – Israele invade Gaza via terra

Israele avvia operazioni di terra nella Striscia di Gaza per isolare la città di Gaza e il nord della Striscia dal sud. Inizia l’evacuazione dei cittadini con passaporto straniero, doppia cittadinanza o malati gravi tramite il valico di Rafah, mentre per gli altri abitanti non ci sono vie di uscita.

30 ottobre – Trovata morta Shani Louk

Viene ritrovato il corpo della cittadina israelo-tedesca Shani Louk, rapita durante l’assalto di Hamas al Nova Festival. Era famosa per un video in cui giaceva immobile sul retro di un camion dei miliziani.

16 novembre – Assediato l’ospedale Al Shifa

L’esercito israeliano irrompe nell’ospedale Al Shifa, il più grande di Gaza, ritenuto base di Hamas. L’operazione dura diversi giorni.

19 novembre – Gli Houthi sequestrano una nave nel Mar Rosso

I ribelli yemeniti Houthi catturano la nave mercantile “GalaxyLeader”, di proprietà israeliana e bandiera delle Bahamas, minacciando tutte le navi israeliane fino alla fine delle ostilità a Gaza.

24 novembre – Prima tregua tra Israele e Hamas

Entra in vigore la tregua mediata da Qatar,Egitto e Stati Uniti, inizialmente di quattro giorni e poi estesa fino all’1 dicembre. Durante la pausa umanitaria vengono rilasciati 105 ostaggi in cambio di circa 240 detenuti palestinesi.

1 dicembre – Fine della tregua

La tregua termina e riprendono i combattimenti nella Striscia di Gaza, con concentrazione di bombardamenti nella zona di Khan Younis.

15 dicembre – L’esercito israeliano uccide per errore tre ostaggi

Tre ostaggi – YotamHaim,SamerFouadal-Talalka e AlonLuluShamriz – vengono uccisi dai soldati israeliani a Shejaiya, scambiati erroneamente per miliziani di Hamas.

Gli eventi del 2024