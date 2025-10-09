Cos'è successo a Gaza tra Israele e Palestina dal 7 ottobre all'accordo con Trump: le date clou della guerra
Le tappe della guerra in Medio Oriente e la crisi Israele-Hamas, gli eventi clou dal 7 ottobre al piano di pace in 20 punti di Donald Trump
Il 7 ottobre 2023, l’attacco di Hamas contro Israele ha infiammato il Medio Oriente. Due anni dopo, il piano di pace in 20 punti proposto da Donald Trump potrebbe chiudere la guerra sanguinosa nella Striscia di Gaza. Un biennio segnato da due tregue – a novembre 2023 e gennaio 2025 – e dall’attesa per la liberazione degli ostaggi, fino alla “guerra dei 12 giorni” tra Iran e Israele del giugno 2025, che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso. Nel mezzo, l’offensiva militare israeliana su Gaza, i raid in Libano e Yemen, l’uccisione dei leader storici di Hamas e Hezbollah – Ismail Haniyeh, Mohammed Deif, Yahya Sinwar e Hassan Nasrallah – e i bombardamenti israeliani a Damasco e Doha.
- Gli eventi del 2023, dal 7 ottobre agli ostaggi uccisi per errore
- Gli eventi del 2024
- Gli eventi del 2025
- Il piano di pace: quali sono i 20 punti
Gli eventi del 2023, dal 7 ottobre agli ostaggi uccisi per errore
7 ottobre – L’operazione “Alluvione Al-Aqsa” di Hamas
2 gennaio – Ucciso Saleh Arouri a Beirut
Un raid israeliano a Beirut uccide Saleh Arouri, vice capo dell’ufficio politico di Hamas e comandante dell’ala militare in Cisgiordania. È il primo assassinio mirato contro un dirigente di Hamas fuori da Gaza.
11 gennaio – Il Sudafrica accusa Israele di genocidio
Il Sudafrica presenta una denuncia alla Corte Internazionale di Giustizia accusando Israele di atti genocidi a Gaza e chiedendo lo stop immediato delle operazioni militari.
9 febbraio – Israele ordina l’evacuazione di Rafah
Netanyahu ordina l’evacuazione dei civili da Rafah in vista di un’offensiva. Il 12 febbraio l’Idf libera due ostaggi: Fernando Simon Marman e Louis Har.
29 febbraio – Strage ai camion degli aiuti
Oltre 100 civili muoiono e 700 restano feriti durante un assalto a camion di aiuti umanitari a Gaza. Israele parla di calca, Hamas accusa l’Idf di aver sparato.
11 marzo – Ucciso Marwan Issa, numero tre di Hamas
Un raid israeliano a Nuseirat uccide Marwan Issa, vicecapo militare di Hamas. L’Idf ne conferma la morte il 26 marzo, insieme a quella di un altro comandante.
25 marzo – L’ONU chiede il cessate il fuoco
Il Consiglio di Sicurezza ONU approva una risoluzione per un cessate il fuoco immediato, la liberazione degli ostaggi e l’ingresso di aiuti a Gaza.
1 aprile – Sette operatori umanitari uccisi a Gaza
Un bombardamento israeliano colpisce un convoglio della World Central Kitchen, uccidendo sette operatori. L’ong sospende le attività nella Striscia.
1 aprile – Israele colpisce il consolato iraniano a Damasco
Un raid israeliano distrugge il consolato iraniano a Damasco, uccidendo 16 persone, tra cui alti ufficiali delle Guardie rivoluzionarie. Teheran promette vendetta.
13 aprile – L’Iran attacca Israele
Per la prima volta, l’Iran lancia un attacco diretto contro Israele con missili e oltre 300 droni. L’Iron Dome e gli alleati respingono la minaccia. Nessuna vittima.
19 aprile – Israele contrattacca l’Iran
Israele colpisce una base aerea a Isfahan, in Iran. Teheran minimizza l’attacco, mentre in Israele l’estrema destra accusa Netanyahu di “debolezza”.
7 maggio – Operazione di terra a Rafah
Israele lancia un’offensiva di terra a Rafah, conquistando la parte palestinese del valico con l’Egitto. La comunità internazionale condanna l’operazione.
20 maggio – CPI chiede mandati d’arresto per Netanyahu e Hamas
Il procuratore della Corte penale internazionale, Karim Khan, chiede mandati d’arresto per Netanyahu, Gallant e i leader di Hamas per crimini di guerra.
31 maggio – Biden annuncia la “road map” per il cessate il fuoco
Joe Biden presenta un piano in tre fasi per la tregua e la ricostruzione di Gaza. Hamas accetta in linea di principio, ma i negoziati si bloccano.
8 giugno – Liberata Noa Argamani e altri tre ostaggi
Con un blitz a Nuseirat, l’Idf libera quattro ostaggi, tra cui Noa Argamani, simbolo del 7 ottobre. Tornano liberi anche Meir Jan, Kozlov e Ziv.
13 luglio – Ucciso Mohammed Deif
Un raid israeliano a Khan Younis uccide Mohammed Deif, capo militare di Hamas. L’Idf conferma la morte il 1° agosto dopo verifiche di intelligence.
27 luglio – Strage in un villaggio druso
Un missile dal Libano colpisce il villaggio druso di Majdal Shams, uccidendo 12 civili, tra cui molti bambini. Hezbollah nega ogni responsabilità.
30 luglio – Ucciso Fuad Shukr, comandante di Hezbollah
Un raid israeliano a Beirut elimina Fuad Shukr, alto comandante di Hezbollah e membro del Consiglio della Jihad.
31 luglio – Ucciso Ismail Haniyeh a Teheran
Il leader politico di Hamas Ismail Haniyeh viene ucciso in un raid a Teheran. L’attacco non è rivendicato ma attribuito a Israele. L’Iran giura vendetta.
15 agosto – Superati i 40.000 morti a Gaza
Il ministero della Salute di Gaza annuncia oltre 40.000 morti e 92.000 feriti dall’inizio della guerra.
19 agosto – Ritrovati sei ostaggi morti a Gaza
L’Idf recupera i corpi di sei ostaggi rapiti il 7 ottobre, tra cui Alex Dancyg e Chaim Peri, in una zona di Khan Younis.
25 agosto – Attacco preventivo israeliano contro Hezbollah
Israele lancia un massiccio attacco preventivo in Libano per “neutralizzare” Hezbollah. Netanyahu: “Abbiamo eliminato la minaccia”.
31 agosto – Sei ostaggi trovati morti a Rafah
In un tunnel a Rafah vengono trovati i corpi di sei ostaggi giustiziati da Hamas. L’Idf aveva liberato tre giorni prima un altro prigioniero.
17 settembre – Esplosioni in Libano e Siria
In Libano e Siria esplodono cercapersone e walkie-talkie usati da Hezbollah: 20 morti e 450 feriti. Israele tace, ma il Mossad è il principale sospettato.
27 settembre – Ucciso Hassan Nasrallah
Un raid israeliano con bombe anti-bunker uccide il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah e altri comandanti a Beirut. L’operazione è battezzata “Nuovo Ordine”.
30 settembre – Operazione di terra in Libano
Israele avvia l’operazione “Frecce del Nord”, un’azione terrestre limitata contro Hezbollah nel sud del Libano. Chiesto ai civili di evacuare.
1 ottobre – Attacco terroristico a Giaffa
Un attentato a Giaffa, nell’area di Tel Aviv, provoca 7 morti e 16 feriti. Due uomini di Hebron aprono il fuoco su tram e passanti.
1 ottobre – L’Iran lancia 200 missili contro Israele
L’Iran attacca di nuovo Israele con 200 missili balistici dopo le uccisioni di Haniyeh e Nasrallah. L’Iron Dome intercetta quasi tutto. Israele minaccia risposta.
16 ottobre – Ucciso Yahya Sinwar a Gaza
Il leader di Hamas Yahya Sinwar viene ucciso a Rafah durante uno scontro con l’Idf. L’identità è confermata da test del Dna e da Hamas stesso.
26 ottobre – Israele colpisce l’Iran ma evita i siti nucleari
Un nuovo raid israeliano in Iran colpisce impianti missilistici ma risparmia quelli nucleari. Teheran parla di “danni limitati”.
5 novembre – Netanyahu licenzia il ministro Gallant
Netanyahu rimuove il ministro della Difesa Yoav Gallant per dissidi sulla gestione degli ostaggi. Al suo posto nominato Israel Katz.
21 novembre – Mandati d’arresto per Netanyahu e Gallant
La Corte penale internazionale emette mandati d’arresto per Netanyahu, Gallant e Mohammed Deif per crimini di guerra e contro l’umanità.
14 dicembre – Hamas pubblica video con l’AI contro Netanyahu
Hamas diffonde un video creato con l’intelligenza artificiale in cui Netanyahu scava tombe per gli ostaggi, intitolato: “Il suo sogno più grande è che muoiano tutti”.
30 dicembre – Sei neonati morti di freddo a Gaza
Il freddo invernale provoca la morte di sei neonati a Gaza in una settimana, tutti privi di rifugi adeguati. Avevano tra i 4 e i 21 giorni.
Gli eventi del 2025
4 gennaio – Hamas pubblica il video dell’ostaggio Liri Albag
Hamas diffonde un nuovo video della soldatessa israeliana Liri Albag, prigioniera da oltre 450 giorni. La 19enne, rapita a Nahal Oz il 7 ottobre 2023, era già apparsa in un filmato pubblicato dai miliziani nel maggio 2024, che mostrava la cattura di lei e altre quattro colleghe.
7 gennaio – Trump minaccia Hamas: “Liberate gli ostaggi o sarà l’inferno”
Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, avverte Hamas: se gli ostaggi non saranno liberati entro il 20 gennaio, giorno del suo insediamento, “si scatenerà l’inferno”.
9 gennaio – Joseph Aoun eletto presidente del Libano
Dopo oltre due anni di vuoto politico, il generale Joseph Aoun diventa presidente del Libano. Promette di ricostruire il Paese e riaffermare il controllo dello Stato sulle armi, escludendo Hezbollah da ruoli militari.
12 gennaio – Biden a Netanyahu: “Serve un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi”
Durante una telefonata, il presidente uscente Joe Biden chiede a Netanyahu un cessate il fuoco immediato e il ritorno degli ostaggi, mentre a Doha proseguono i negoziati tra Hamas e Israele.
14 gennaio – Bozza di accordo per tregua e rilascio ostaggi
A Doha, Israele e Hamas accettano una bozza di accordo in tre fasi basata sul piano Biden. Prevede il rilascio di 33 ostaggi in cambio di centinaia di prigionieri palestinesi, incluse cinque soldatesse israeliane.
19 gennaio – Entra in vigore il cessate il fuoco
Scatta il cessate il fuoco e Hamas libera tre donne israeliane prigioniere da 471 giorni. In cambio, Israele rilascia 90 detenuti palestinesi. Netanyahu: “Riporteremo tutti a casa”.
25 gennaio – Hamas libera quattro soldatesse, polemiche sulla cerimonia
Le quattro soldatesse israeliane rapite a Nahal Oz vengono rilasciate, ma la cerimonia pubblica di Hamas, con le giovani esibite su un palco, suscita polemiche.
26 gennaio – Trump propone il trasferimento dei palestinesi da Gaza
Trump lancia un piano per spostare i palestinesi di Gaza in Egitto e Giordania, sostenendo di voler “ripulire la Striscia”. La proposta viene respinta dal mondo arabo.
30 gennaio – Hamas ammette la morte di Mohammed Deif
Hamas conferma la morte del suo capo militare Mohammed Deif, ucciso in un raid israeliano nel luglio 2024. È la prima ammissione ufficiale.
1 febbraio – Hamas libera tre ostaggi uomini, tra loro Yarden Bibas
Rilasciati tre ostaggi, tra cui Yarden Bibas. Restano dispersi la moglie e i due figli piccoli. La famiglia mantiene “la speranza”.
5 febbraio – Trump e Netanyahu alla Casa Bianca
Durante un incontro a Washington, Trump propone di trasformare Gaza nella “Riviera del Medio Oriente”. Netanyahu parla di piano “che può cambiare la storia”. Hamas lo definisce “razzista”.
16 febbraio – Il Segretario di Stato Usa Rubio in Israele
Marco Rubio visita Israele e dichiara che Hamas “va eliminata e non può continuare a governare la Striscia”.
20 febbraio – Hamas consegna le bare di Shiri Bibas e dei figli
Hamas restituisce le salme di Shiri Bibas e dei suoi bambini, rapiti il 7 ottobre. Inizialmente emerge un errore di identificazione del corpo della donna. Netanyahu promette vendetta.
26 febbraio – Trump posta video AI su “Trump Gaza”
Trump pubblica su Truth un video generato con l’AI che mostra Gaza trasformata in una meta di lusso con grattacieli e statue dorate del presidente. Appaiono anche Netanyahu ed Elon Musk.
2 marzo – Israele blocca gli aiuti dopo il no di Hamas al piano Usa
Israele sospende l’ingresso di beni a Gaza dopo il rifiuto di Hamas di prolungare la prima fase della tregua. Hamas parla di “ricatto”.
4 marzo – La Lega Araba presenta piano per Gaza
L’organizzazione propone una roadmap in tre fasi per ricostruire Gaza e restituire la governance all’Autorità palestinese entro cinque anni.
5 marzo – Trump: “Rilasciate gli ostaggi o è finita per voi”
Nuovo ultimatum di Trump a Hamas: “Liberate subito gli ostaggi o pagherete l’inferno”.
14 marzo – Falliscono i colloqui di Doha
Hamas acconsente solo al rilascio dell’ostaggio israelo-americano Edan Alexander. Netanyahu parla di “guerra psicologica”.
15 marzo – Raid Usa contro gli Houthi in Yemen
Trump ordina un’operazione militare contro i ribelli Houthi dopo gli attacchi a navi e droni. Decine di vittime. Gli Houthi rispondono colpendo la portaerei USS Lincoln.
16 marzo – Netanyahu licenzia il capo dello Shin Bet
Il premier israeliano annuncia la rimozione di Ronen Bar, accusando mancanza di fiducia in un momento di “guerra esistenziale”.
18 marzo – Riprendono i raid su Gaza
Netanyahu ordina nuovi bombardamenti dopo il rifiuto di Hamas del piano Usa. Centinaia di vittime. Hamas accusa Israele di “mettere in pericolo gli ostaggi”.
20 marzo – Trump appoggia Israele, Guterres “scioccato”
La Casa Bianca esprime pieno sostegno ai raid israeliani. L’Onu condanna la ripresa dei combattimenti.
22 marzo – Razzi dal Libano, Israele risponde
Tre razzi colpiscono il nord di Israele. L’Idf reagisce, mentre l’Unifil chiede moderazione. Hezbollah nega il coinvolgimento.
24 marzo – Arrestato il co-regista palestinese di “No Other Land”
Hamdan Ballal, autore del documentario premio Oscar, viene arrestato in Cisgiordania e rilasciato dopo 24 ore.
30 marzo – Mezzaluna Rossa: “15 soccorritori uccisi da Israele”
L’organizzazione accusa l’Idf di aver ucciso a Rafah 15 operatori sanitari nonostante indossassero uniformi identificabili.
31 marzo – Due collaboratori di Netanyahu arrestati nel “Qatargate”
La polizia israeliana ferma due membri dell’entourage del premier. Netanyahu parla di “inchiesta politica”.
1 aprile – Netanyahu revoca la nomina del nuovo capo Shin Bet
Dopo appena un giorno, il premier ritira la nomina di Eli Sharvit, contestato per le sue posizioni contro la riforma giudiziaria del 2023.
4 aprile – Israele uccide il responsabile del rapimento della famiglia Bibas
L’Idf annuncia l’eliminazione di Muhammad Hassan Awad, tra gli autori dell’attacco al kibbutz Nir Oz.
5 aprile – Israele apre indagine sull’uccisione dei soccorritori
Dopo un’inchiesta del New York Times, l’Idf ammette che le ambulanze colpite a Rafah avevano luci di emergenza attive e promette un’indagine interna.
7 aprile – Netanyahu e Trump alla Casa Bianca
Trump valuta un nuovo cessate il fuoco e parla di Gaza come di “un’area di grande valore immobiliare”. Netanyahu conferma l’obiettivo di liberare tutti gli ostaggi.
9 aprile – Macron: “La Francia potrebbe riconoscere lo Stato palestinese”
Il presidente francese annuncia la possibilità di riconoscimento entro giugno. Netanyahu si oppone: “Sarebbe un premio al terrorismo”.
13 aprile – Israele bombarda un ospedale a Gaza City
Colpito l’ospedale battista al-Ahli. Israele sostiene che fosse usato da Hamas. Un bambino muore durante l’evacuazione dei pazienti.
18 aprile – Raid Usa contro porto degli Houthi in Yemen
Gli Stati Uniti attaccano il porto di Ras Issa, causando almeno 80 morti e 150 feriti. Obiettivo: colpire le risorse economiche degli Houthi.
22 aprile – Annunciato il viaggio di Trump in Medio Oriente
La Casa Bianca conferma la visita del presidente americano dal 13 al 16 maggio in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati.
23 aprile – Hamas diffonde nuovo video dell’ostaggio Omri Miran
L’organizzazione pubblica un nuovo filmato dell’israeliano Omri Miran, rapito a Nahal Oz. Era già apparso in un video ad aprile 2024.
28 aprile – Israele respinge proposta di tregua di cinque anni
Tel Aviv rifiuta l’offerta di Hamas di una tregua quinquennale in cambio del rilascio degli ostaggi, giudicandola un pretesto per riarmarsi.
30 aprile – Incendi devastano Gerusalemme, sospetto sabotaggio
Una serie di roghi colpisce la periferia della capitale israeliana. Hamas esorta i palestinesi a “bruciare tutto”, evocando il “Diluvio Al-Aqsa”.
1 luglio – Israele accetta condizioni per tregua, Trump annuncia l’accordo
Il presidente americano Donald Trump dichiara che Israele ha accettato le condizioni per un cessate il fuoco di 60 giorni, durante i quali gli Stati Uniti lavoreranno “con tutte le parti” per mettere fine alla guerra. “Spero, per il bene del Medioriente, che Hamas accetti questo accordo, perché la situazione non migliorerà, ma peggiorerà”, aggiunge Trump.
4 luglio – Hamas accetta la tregua con emendamenti, Israele dice no
Hamas accetta la proposta di cessate il fuoco Usa ma aggiunge “emendamenti minori” sul meccanismo di consegna degli aiuti umanitari e sull’impegno a non riprendere i combattimenti dopo la tregua. L’ufficio del premier Benjamin Netanyahu definisce però le modifiche “inaccettabili”.
7 luglio – Cena tra Trump e Netanyahu, candidatura al Nobel per la pace
Alla Casa Bianca, Netanyahu consegna a Trump una lettera per la sua candidatura al Premio Nobel per la Pace. Il presidente americano ringrazia e afferma che “Hamas vuole la pace a Gaza”.
7 luglio – Israele propone una “città umanitaria” a Rafah
Il ministro della Difesa Israel Katz annuncia un piano per costruire una “città umanitaria” a Rafah, destinata a ospitare 600mila palestinesi. L’ex premier Ehud Olmert denuncia il progetto definendolo “un campo di concentramento” e accusa il governo di voler favorire una “pulizia etnica”.
9 luglio – Gli Usa sanzionano Francesca Albanese
Il segretario di Stato Marco Rubio impone sanzioni alla relatrice Onu Francesca Albanese, accusandola di aver promosso un’azione della Corte penale internazionale contro funzionari e aziende israeliane e americane. Albanese replica: “Continuerò a fare il mio lavoro”.
11 luglio – Onu, 800 palestinesi uccisi nei punti di distribuzione degli aiuti
Secondo l’Onu, almeno 800 persone sono state uccise a Gaza mentre attendevano aiuti, per lo più vicino ai punti gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation, organismo sostenuto da Israele.
12 luglio – Negoziati a Doha sull’orlo del collasso
Fonti palestinesi riferiscono alla Bbc che i colloqui a Doha sarebbero vicini al fallimento. Le divergenze riguardano il ritiro militare israeliano e la gestione degli aiuti umanitari. Israele, secondo le fonti, avrebbe usato i negoziati per “guadagnare tempo”.
14 luglio – Israele bombarda la Siria “a difesa dei drusi”
Dopo violenti scontri nel sud della Siria, l’esercito israeliano lancia un’operazione a Sweida, presentata da Netanyahu come un intervento “a difesa della comunità drusa”.
16 luglio – Raid israeliani nel cuore di Damasco
L’Idf colpisce il ministero della Difesa siriano e un’area vicino al palazzo presidenziale a Damasco. Israele afferma di voler proteggere i drusi, accusando Damasco di inviare truppe contro la minoranza nel sud del Paese.
16 luglio – Corridoio militare a Khan Younis
L’Idf annuncia la creazione di un nuovo corridoio militare a Khan Younis, chiamato “Magen Oz”, che divide in due la città da est a ovest. Israele intende mantenere la propria presenza militare nell’area.
16 luglio – Trump: “Abbiamo buone notizie su Gaza”
Senza fornire dettagli, Donald Trump dichiara: “Abbiamo buone notizie su Gaza”. Secondo il Times of Israel, esisterebbe una “finestra per l’accordo” entro pochi giorni.
17 luglio – Raid su chiesa cattolica a Gaza, ferito padre Romanelli
Un raid israeliano colpisce la chiesa della Sacra Famiglia di Gaza City, causando due morti e diversi feriti, tra cui padre Gabriel Romanelli. Israele esprime “profondo rammarico” e avvia un’indagine sull’accaduto.
18 luglio – Netanyahu chiama il Papa: “Vicini a un accordo con Hamas”
Netanyahu telefona a Papa Leone XIV per scusarsi del raid contro la chiesa di Gaza e assicura che “i negoziati stanno procedendo”. Il pontefice esprime preoccupazione per la crisi umanitaria e per le vittime civili.
19 luglio – Accordo di cessate il fuoco tra Israele e Siria
Gli Usa annunciano un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Siria, sostenuto da Turchia e Giordania. L’ambasciatore americano Tom Barrack invita le comunità locali a “deporre le armi e costruire un’identità siriana unita”.
21 luglio – Operazione di terra a Deir al-Balah
Le Idf avviano per la prima volta un’operazione di terra a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, ordinando l’evacuazione della città e colpendo aree con numerosi sfollati e operatori umanitari.
23 luglio – Appello di 100 ong contro la fame a Gaza
Oltre 100 organizzazioni, tra cui Save the Children e Medici senza frontiere, denunciano una carestia di massa a Gaza e chiedono corridoi per gli aiuti umanitari. Israele replica che la fame è “orchestrata da Hamas”.
24 luglio – Delegazioni Usa e Israele si ritirano dai negoziati di Doha
L’inviato Usa Steve Witkoff incontra emissari israeliani e qatarioti in Sardegna, ma poche ore dopo Washington e Tel Aviv si ritirano dai colloqui a Doha. “Hamas non vuole il cessate il fuoco”, dichiara Witkoff.
24 luglio – Macron: “La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina”
Il presidente Emmanuel Macron annuncia che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre. Netanyahu reagisce duramente: “Premia il terrorismo”. Germania e Italia frenano, mentre oltre 200 deputati britannici chiedono a Londra di fare lo stesso.
25 luglio – Israele consente lanci di cibo su Gaza
L’esercito israeliano annuncia la ripresa dei lanci di cibo su Gaza per alleviare la crisi, pur negando la presenza di carestia. Le autorità di Gaza denunciano che 100mila bambini sotto i due anni rischiano la vita per mancanza di latte in polvere.
29 luglio – Starmer: “Senza tregua, Londra riconoscerà la Palestina”
Il premier britannico Keir Starmer avverte che il Regno Unito riconoscerà la Palestina a settembre se Israele non accetterà un cessate il fuoco. Netanyahu replica: “State premiando il terrorismo di Hamas”.
30 luglio – Anche il Canada riconoscerà lo Stato palestinese
Il premier Mark Carney annuncia che il Canada riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre, in linea con Francia e Regno Unito. Ottawa ribadisce il sostegno alla soluzione dei due Stati come unica via per la pace.
Il piano di pace: quali sono i 20 punti
-
Gaza deradicalizzata e senza minacce – La Striscia non rappresenterà più un pericolo per i vicini.
-
Riqualificazione e ricostruzione – Gaza sarà ricostruita a beneficio della popolazione locale, già duramente colpita.
-
Fine immediata della guerra – Accettazione dell’accordo da entrambe le parti sospende tutte le operazioni militari e definisce linee del fronte congelate fino al ritiro graduale.
-
Rilascio ostaggi entro 72 ore – Tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, saranno restituiti.
-
Rilascio prigionieri e resti – Israele libererà 250 detenuti all’ergastolo e 1700 cittadini di Gaza; per ogni ostaggio israeliano restituito, 15 cittadini gazawi deceduti saranno consegnati.
-
Amnistia e passaggio sicuro per Hamas – Membri di Hamas che accettano la coesistenza pacifica saranno amnistiati; chi desidera lasciare Gaza avrà passaggio sicuro.
-
Invio immediato degli aiuti – Aiuti umanitari e infrastrutturali secondo quanto previsto dall’accordo del 19 gennaio 2025, incluse ristrutturazioni di ospedali, panetterie e strade.
-
Distribuzione degli aiuti senza interferenze – Passaggio del valico di Rafah gestito da ONU e istituzioni neutrali.
-
Amministrazione transitoria di Gaza – Comitato tecnico-palestinese apolitico supervisionato dal Board of Peace presieduto da Trump e con partecipazione di Tony Blair; gestione dei servizi e finanziamenti per la riqualificazione.
-
Piano economico Trump – Sviluppo e investimenti per creare posti di lavoro e opportunità, basandosi su esperti internazionali e precedenti progetti di successo in Medio Oriente.
-
Zona economica speciale – Tariffe preferenziali da negoziare con i paesi partecipanti.
-
Libertà di movimento e scelta dei residenti – Nessuno sarà obbligato a lasciare Gaza; chi desidera potrà partire e tornare.
-
Smilitarizzazione completa – Hamas e fazioni correlate non avranno ruoli nella governance; infrastrutture militari distrutte e mai ricostruite; supervisione da osservatori indipendenti.
-
Garanzie regionali – Partner internazionali assicureranno che Gaza non rappresenti minacce future.
-
Forza internazionale di stabilizzazione (ISF) – Addestramento e supporto alle forze palestinesi, cooperazione con Israele, Egitto e Giordania, protezione dei confini e flussi sicuri di merci.
-
Ritiro graduale delle IDF – Israele non occuperà né annetterà Gaza; progressivo passaggio di controllo alle ISF fino a ritiro completo, con eventuale presenza perimetrale di sicurezza.
-
Continuità in caso di rifiuto di Hamas – Se Hamas ritarda o respinge, gli aiuti e le operazioni continueranno nelle aree libere dal terrorismo.
-
Dialogo interreligioso – Promozione di tolleranza e coesistenza tra palestinesi e israeliani.
-
Autodeterminazione palestinese – Condizioni per un percorso credibile verso statualità e riconoscimento del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese.
-
Dialogo politico tra Israele e palestinesi – Avvio di un processo per coesistenza pacifica e prospera, con il supporto diplomatico e politico degli Stati Uniti.