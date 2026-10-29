Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tredici furti aggravati ai danni di imprese, con un profitto illecito stimato in circa un milione di euro: sette persone sono state raggiunte da misure cautelari al termine di un’indagine condotta dalla Squadra mobile di Padova. Il gruppo, accusato di aver preso di mira aziende del Veneto e dell’Emilia-Romagna per sottrarre metalli e attrezzature, è stato ricostruito dagli investigatori dopo sei mesi di attività. Il presunto capo è stato portato in carcere; per gli altri sono stati disposti i domiciliari o il divieto di dimora nelle due regioni.

Raffica di furti di rame tra il Veneto e Bologna

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giudice per le indagini preliminari ha emesso sette misure cautelari nei confronti di altrettante persone ritenute appartenenti al gruppo. Per il capo della banda è stata eseguita la custodia cautelare in carcere. Gli altri sei persone sono finite agli arresti domiciliari oppure hanno ricevuto la notifica del divieto di dimora in Veneto ed Emilia-Romagna. Il comunicato non precisa quante persone siano state sottoposte a ciascuna misura.

Obiettivi selezionati e colpi organizzati

L’inchiesta è partita da un’attività investigativa della Squadra mobile di Padova, che ha permesso di delineare l’operatività del gruppo. Tra aprile e giugno 2026 diverse aziende metalmeccaniche e realtà impegnate nella lavorazione e nella commercializzazione di metalli duri e rame sono state bersaglio di furti ripetuti, accomunati da modalità simili.

Secondo gli investigatori, i responsabili conoscevano in anticipo i processi produttivi delle imprese e sapevano dove si trovavano i materiali di maggiore valore. La scelta degli obiettivi e la tipologia dei beni sottratti, insieme alle analogie nelle modalità d’azione, hanno fatto ipotizzare fin dalle prime fasi l’intervento di un gruppo specializzato, capace di organizzarsi e di osservare i siti prima di colpire.

Il gruppo ricostruito dalla polizia

Gli elementi raccolti inizialmente e i successivi accertamenti tecnici hanno consentito di identificare un’organizzazione strutturata, composta da persone appartenenti a due nuclei familiari di origine nomade, secondo quanto riportato nel comunicato. Il gruppo sarebbe stato stabilmente dedito a delitti contro il patrimonio.

Il monitoraggio dei sospettati ha inoltre permesso di raccogliere gravi indizi in relazione ad altri episodi di furto aggravato, commessi dopo quelli che avevano dato origine all’indagine. Anche questi fatti sono contestati nell’ordinanza eseguita dalla Polizia.

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