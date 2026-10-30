Così un finto ispettore ha truffato un anziano di Agrigento per oltre 29mila euro, arrestato dopo mesi

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un giovane è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per una presunta truffa aggravata ai danni di un anziano residente ad Agrigento. Il raggiro, messo a segno con la tecnica del finto appartenente alle Forze dell’Ordine, avrebbe fruttato un bonifico da 29.500 Euro.

Agrigento, finto poliziotto truffa anziano per quasi 30mila Euro

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita dalla denuncia di un anziano residente in provincia di Agrigento, che il 30 aprile è stato vittima di una sofisticata truffa telefonica. La vittima ha ricevuto chiamate e messaggi che sembravano provenire da un’utenza effettivamente in uso alla Polizia.

L’interlocutore si è presentato falsamente come ispettore e ha raccontato all’uomo che alcuni presunti funzionari bancari infedeli stavano tentando di truffarlo. Sfruttando il timore suscitato e l’autorità del ruolo dichiarato, lo ha convinto a effettuare un bonifico. L’operazione, gli è stato detto, sarebbe servita a collaborare con la Polizia e a consentire l’arresto dei presunti responsabili.

Il percorso del denaro

Gli accertamenti della Sezione Reati contro il Patrimonio e la Pubblica Amministrazione della Squadra Mobile di Agrigento hanno permesso di ricostruire i movimenti della somma. Gli investigatori hanno svolto verifiche bancarie e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza: il denaro è confluito su una carta di pagamento intestata al giovane, che in seguito ha effettuato numerosi prelievi in sei uffici postali del territorio napoletano.

La misura cautelare

L’indagato risiede in provincia di Benevento ed è ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata in concorso con un’altra persona, che al momento non è destinataria di misure restrittive. Sulla base del quadro indiziario raccolto, il gip del Tribunale di Agrigento, su disposizione della Procura della Repubblica, ha emesso nei confronti del giovane l’ordinanza di arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

IPA