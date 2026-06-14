Cosa aspettarsi dal G7 di Evian: focus sul conflitto in Medio Oriente. Giorgia Meloni punta a Trump e Macron

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Lunedì 14 giugno la cittadina di Evian, in Francia, accoglierà il 52esimo incontro del G7. Presenti tutti i leader del Gruppo: Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Italia, Germania e Giappone. Attesi anche i rappresentati di Brasile, Egitto, India, Kenya e Corea del Sud. Al centro del summit i conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, ma si parlerà anche di Intelligenza Artificiale, economia e migrazione.

Il programma del G7 di Evian

Il 52esimo G7 inizierà ufficialmente alle 19:00 di lunedì 14 giugno 2026, con l’arrivo all’Evian Resort dei capi delegazione degli Stati membri e consorti.

Alle 19:30, in programma la prima cena di lavoro dal tema ‘Affrontare insieme le grandi sfide internazionali’.

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Nella mattinata di martedì si proseguirà con la riunione dal titolo ‘Costruire la pace e la sicurezza per l’Ucraina e per l’Europa’.

A seguire, il pranzo di lavoro ‘Risolvere le crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente’, seguito dalla riunione ‘Instaurare nuovi partneriati e ricostruire la solidarietà internazionale’.

In serata, il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e la First Lady Brigitte ospiteranno i capi delegazioni e consorti nella consueta cena di gala.

Mercoledì 17, ultimo giorno di vertice, si svolgeranno le riunioni ‘Rilanciare una crescita economica equilibrata, condivisa e sostenibile, a vantaggio di tutti’ e ‘Garantire una diffusione sicura, rapida ed efficace dell’intelligenza artificiale’.

La chiusura del vertice è prevista per le ore 14:30, a seguito della quale Macron terrà la conferenza stampa finale.

Focus sul conflitto in Medio Oriente

Il tema più rilevante resta quello del conflitto in Medio Oriente e di un possibile accordo di pace tra Washington e Teheran. A tal proposito, Donald Trump incontrerà Macron in privato prima dell’inizio dei lavori.

La fine della guerra in Iran sembra più vicina che mai, con lo stesso Trump che annuncia la firma di un accordo nelle prossime ore e il mediatore Pakistan che parla di una soluzione vicina come “mai prima d’ora”.

L’attenzione è altissima anche per quel che riguarda l’ormai annosa guerra in Ucraina, la cui fine è auspicata dall’intera Ue.

Zelensky ne ha parlato telefonicamente con Trump in occasione del suo compleanno, annunciando il proseguire del colloquio proprio al margine del G7.

Meloni punta a riallacciare i rapporti con Trump

Giorgia Meloni ad Evian punta a riallacciare rapporti sfilacciatasi negli ultimi tempi, a cominciare da quello con Donald Trump, con cui la premier non ha contatti da oltre un mese. Palazzo Chigi si sta muovendo per organizzare un incontro bilaterale con il Presidente Usa.

Da sciogliersi anche il gelo che si è creato tra Francia e Italia, in vista del bilaterale in Costa Azzurra previsto tra Meloni e Macron il prossimo 25 giugno.

Per il resto, l’Italia al summit del G7 avrà come priorità il “garantire la continuità narrativa sui grandi temi internazionali” in primis “quello migratorio, che viene affrontato per il terzo anno di fila, a dimostrazione di quanto sia trasversale e importante per tutti”.