Cosa cambia per gli iPhone con iOs 27, quali sono compatibili e tutte le novità per gli utenti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Apple ha rilasciato iOS 27 in tutto il mondo, Italia compresa. Fra le novità una Siri basata sull’intelligenza artificiale, ricerca rinnovata in Spotlight, Foto e Mail, funzioni fotografiche più evolute e Liquid Glass regolabile. Alcune funzionalità restano però momentaneamente escluse dal nostro Paese, mentre la lista dei modelli di iPhone compatibili con l’aggiornamento resta ampia.

Le novità di iOS 27

iOS 27, il nuovo sistema operativo per iPhone, debutta anche sul mercato italiano insieme alle versioni gemelle iPadOS 27 e macOS 27 per iPad e Mac.

L’azienda di Cupertino porta agli utenti un pacchetto di funzioni pensato per rendere più fluida l’esperienza quotidiana, a partire da un motore di ricerca interno completamente ridisegnato. L’indice che alimenta Spotlight, l’app Foto e Mail è stato riorganizzato per restituire in un colpo solo tutto ciò che riguarda una determinata ricerca, incrociando contenuti già presenti sul dispositivo.

ANSA

A completare il pacchetto arriva anche un restyling dell’interfaccia con il Liquid Glass, l’effetto vetro traslucido introdotto lo scorso anno, che con questo aggiornamento diventa regolabile secondo le preferenze dell’utente.

Siri cambia davvero?

Il capitolo più atteso resta però quello legato a Siri. Dopo ritardi e rinvii che si trascinano da tempo, l’assistente vocale si trasforma in un chatbot capace di sostenere una vera conversazione, con tanto di app dedicata in cui personalizzare voce, tono ed espressività della risposta (funzione, quest’ultima, riservata per ora a iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air).

In Italia, tuttavia, la nuova Siri basata sull’intelligenza artificiale non sarà immediatamente disponibile. Al lancio le funzioni vocali avanzate parleranno solo inglese, mentre l’italiano e le altre lingue arriveranno con i prossimi aggiornamenti software.

L’Italia resta al palo

Anche altre novità restano per ora fuori dalla portata degli utenti italiani. È il caso di Handoff, la funzione che consente di usare lo stesso numero telefonico su due iPhone diversi senza doppia SIM: al debutto funziona solo con T-Mobile negli Stati Uniti e Deutsche Telekom in Germania, e nessun operatore italiano risulta ancora tra quelli supportati.

Discorso simile per la divisione automatica del conto tramite fotocamera e Apple Cash, servizio che resta circoscritto al mercato statunitense.

Discorso a parte, invece, per la funzione dell’app Password, capace di individuare una credenziale debole o compromessa e sostituirla in automatico sui siti compatibili: la novità è confermata, ma Apple ha precisato che arriverà solo in un secondo momento.

Gli iPhone compatibili

Quanto alla compatibilità, iOS 27 è installabile su:

iPhone Duo

iPhone Air

iPhone 16 e successivi

iPhone 15 Pro e Pro Max

tutti i modelli fino a iPhone 11 e iPhone SE di seconda generazione in su.

Per aggiornare il sistema operativo a iOS 27, è sufficiente aprire “Impostazioni”, poi “Generali” e infine “Aggiornamento software”.