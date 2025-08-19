Cosa cambia per l'identità digitale nel 2026 tra carta d'identità e Spid, documento cartaceo in pensione

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La carta d’identità cartacea andrà definitivamente in pensione dal 3 agosto 2026. Non potrà più essere utilizzata per espatriare e resterà valida solo in Italia fino alla naturale scadenza. Per viaggi e spostamenti all’estero diventerà obbligatoria la Carta d’Identità Elettronica (Cie) o, in alternativa, il passaporto.

Identità digitale, cosa cambia

Secondo le stime riportate da SkyTg24, sono ancora 5 milioni le carte cartacee in circolazione, a fronte di oltre 54 milioni di Cie già emesse. Considerando anche gli italiani residenti all’estero, i documenti da sostituire arriverebbero a quasi 12 milioni.

La nuova Cie è dotata di microchip e zona a lettura ottica MRZ, strumenti che ne aumentano la sicurezza e la rendono compatibile con i controlli automatici.

Come richiedere la nuova Cie e quanto costa

I Comuni stanno contattando i cittadini interessati dal passaggio obbligato. Per richiedere la nuova carta bisogna prenotare un appuntamento all’anagrafe, di persona, con fototessera e il vecchio documento. In caso di furto o smarrimento serve anche la denuncia alle forze dell’ordine.

Il costo varia tra 16,79 e 22 euro, in base ai diritti comunali. La carta viene recapitata entro sei giorni lavorativi. Anche i minorenni possono averla: la durata è di tre anni sotto i 3 anni di età, cinque anni per i minori fino a 18 anni.

Spid addio, arriva IT Wallet

Lo Spid verrà gradualmente sostituito dalla Carta d’Identità Elettronica come unico strumento di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Alcuni provider hanno già introdotto un costo per il rilascio e la gestione delle credenziali, mentre lo Spid Poste resta gratuito.

Parallelamente si amplia l’IT Wallet, portafoglio digitale italiano integrato con la app IO. Qui possono essere caricati documenti come patente, tessera sanitaria, Isee, titoli di studio e certificati anagrafici.

Dal 2026 si integrerà con l’Eudi Wallet, il portafoglio digitale europeo, garantendo un’identificazione unica e sicura in tutta l’Ue.

Sicurezza e livelli di accesso alla Cie

Al rilascio della Cie vengono forniti Pin e Puk per attivare l’identità digitale. I livelli di sicurezza sono tre:

Livello 1 , accesso solo con nome utente e password

, accesso solo con nome utente e password Livello 2 , con codice OTP o notifica push su app

, con codice OTP o notifica push su app Livello 3, che richiede la tessera fisica e smartphone con tecnologia NFC

Novità anche per il passaporto

Dal 2025 non sarà più possibile rinnovare il passaporto: alla scadenza si dovrà richiedere un nuovo documento tramite il portale della Polizia di Stato.

I costi restano invariati (116 euro complessivi tra contributo e marca da bollo), mentre è stato abolito il passaporto collettivo.