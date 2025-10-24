Cosa cambia per la Legge 104 nel 2026 con la 106, dalle 10 ore di permesso retribuito al congedo straordinario

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dal 1° gennaio 2026 la Legge 104 sarà integrata dalla nuova Legge 106 del 2025, che amplia i diritti di chi vive con una disabilità, una malattia cronica od oncologica. Tra le principali novità: 10 ore aggiuntive di permesso retribuito all’anno e un congedo straordinario fino a 24 mesi, anche per i lavoratori autonomi. La misura riguarda dipendenti pubblici e privati, ma introduce per la prima volta tutele anche per liberi professionisti e partite Iva.

Che cos’è la Legge 104 e a chi spetta

In vigore dal 1992, la Legge 104 è il principale riferimento normativo per i lavoratori con disabilità o per chi assiste un familiare disabile.

La norma riconosce tre giorni di permesso retribuito al mese e un congedo straordinario retribuito fino a due anni per i caregiver. Il suo obiettivo è favorire l’inclusione, tutelare la salute e sostenere il diritto al lavoro di chi convive con una disabilità o si occupa dell’assistenza.

Negli anni, i permessi sono aumentati: secondo l’Inps, nel 2023 i permessi personali sono cresciuti del 18%, mentre quelli per l’assistenza ai familiari del 14%. Tuttavia, solo il 32,5% delle persone con disabilità tra i 15 e i 64 anni risulta occupata, segno di una persistente difficoltà di accesso al lavoro.

Che cos’è la Legge 106 e chi ne ha diritto

La Legge 106 del 18 luglio 2025 introduce nuove misure di flessibilità e tutela.

Le 10 ore annue di permesso retribuito in più si aggiungono ai tre giorni mensili previsti dalla Legge 104 e sono destinate a chi:

soffre di malattie oncologiche, croniche o invalidanti con invalidità pari o superiore al 74%;

è genitore di un figlio minorenne nelle stesse condizioni.

Per la prima volta la norma coinvolge anche gli autonomi: in caso di patologie oncologiche o invalidanti, potranno sospendere l’attività fino a 300 giorni l’anno (circa 10 mesi) mantenendo la posizione previdenziale e contributiva attiva.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2026

Oltre ai nuovi permessi retribuiti, la Legge 106 introduce un congedo straordinario non retribuito fino a 24 mesi per chi soffre di malattie oncologiche, croniche o invalidanti con invalidità almeno del 74%. Durante il congedo, il lavoratore mantiene il posto di lavoro, l’anzianità di servizio e può chiedere il riscatto volontario ai fini previdenziali. Al rientro, avrà diritto all’accesso prioritario allo smart working, se compatibile con la mansione.

Diversamente dai caregiver, che durante il congedo ricevono un’indennità pari all’ultima retribuzione, i lavoratori malati non percepiranno alcun compenso. Una differenza che, secondo le associazioni, rischia di rendere la misura poco accessibile.

Nei prossimi due mesi i lavoratori aventi diritto dovranno verificare la propria documentazione sanitaria, mentre i datori di lavoro aggiorneranno i regolamenti interni per gestire permessi, congedi e accesso allo smart working.