Cosa diceva Charlie Kirk di Giorgia Meloni, "l'hanno paragonata a Benito Mussolini"

Nel suo The Charlie Kirk Show, Kirk aveva commentato i giornali che avvicinavano la figura di Giorgia Meloni a quella del fascista Benito Mussolini. Secondo l’esponente dell’estrema destra americana, si trattava di un fatto esilarante, visto che la premier difendeva soltanto il Paese dall’“ideologia gender”.

Charlie Kirk difende Giorgia Meloni

In passato Charlie Kirk, in una puntata del suo The Charlie Kirk Show, commentò i giornali occidentali che trattavano la vittoria di Giorgia Meloni paragonandola a Benito Mussolini. Nel video, recentemente riscoperto e condiviso, Kirk prendeva in esame un testo specifico, ovvero il Wall Street Journal.

Il giornale riportava le perplessità a livello internazionale sulla figura di Meloni come possibile erede di Benito Mussolini e una sorta di araldo di un nuovo fascismo, quello che alcuni storici e scrittori definiscono post-fascismo.

“Alcuni media definiscono scioccante la vittoria di una donna di nome Giorgia Meloni, che guida un partito che ora viene diffamato e calunniato dall’intera stampa occidentale come fascista e di destra”, diceva Kirk.

Sulla “donna, madre, cristiana”

“Trovo esilarante”, aggiungeva Kirk, il paragone con Benito Mussolini. L’opinionista sfrutta quei titoli per portare il discorso sulle tematiche a lui care, come la critica alla cosiddetta ideologia gender.

In realtà i giornali italiani e internazionali hanno trattato la vittoria di Giorgia Meloni come un evento storico rilevante e complesso. Le vicende che legano Meloni a Mussolini sono molto più profonde rispetto a quanto semplificato e banalizzato da Kirk, che riduce l’analisi a un attacco ai media e alla sinistra. Il suo non è un approccio storico, ma uno spunto per dire che Meloni sarebbe una leader che combatte l’ideologia gender.

“Voglio poter dire che sono cittadina italiana, che sono cristiana e sono una madre”, parafrasava Kirk. “Ha condotto una campagna contro la confusione transgender, che ha contagiato l’intera cultura americana e ha vinto”, aggiungeva. Anche da questo passaggio si capisce che Kirk non ha approfondito le dinamiche della campagna elettorale che portarono alla vittoria di Fratelli d’Italia nel 2022.

La strumentalizzazione della destra

La destra utilizza spesso lo strumento della strumentalizzazione. Lo hanno fatto Donald Trump e Giorgia Meloni, ma anche Matteo Salvini e altri esponenti italiani della maggioranza, in seguito alla morte di Charlie Kirk. Lo stesso Kirk lo fece all’epoca delle elezioni vinte da Meloni.

Raccontando della vittoria, parlando del paragone con Benito Mussolini, Kirk non stava affrontando la notizia in sé né offrendo una disamina storica dei motivi che portarono a quell’analisi da parte di giornalisti o studiosi. L’intento era quello di spostare l’attenzione sulla battaglia contro la teoria di genere.

È un gioco di strumentalizzazione che punta a spostare la colpa sempre sugli altri, a creare la divisione tra “noi e loro”, proprio come nelle parole di Giorgia Meloni, che accusa la sinistra di alimentare l’odio. Eppure la radicalizzazione, così come la vicinanza a Benito Mussolini, sono elementi che non possono essere esclusi dalla destra italiana. Lo dimostrava anche l’inchiesta, ormai dimenticata, di Fanpage, che si infiltrò nella giovanile di Fratelli d’Italia, rivelando messaggi di odio, antisemitismo e un linguaggio ancora intriso del fascismo del Ventennio.