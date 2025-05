Cosa diceva papa Leone XIV della guerra tra Ucraina e Russia quando era vescovo, le parole di Prevost

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Mi rivolgo ai potenti del mondo: mai più la guerra“. Questo il forte appello lanciato da Papa Leone XIV dalla loggia di San Pietro durante la preghiera del Regina Caeli, la sua prima da Pontefice. Nelle ultime ore però è stato molto ripreso quanto detto da Robert Francis Prevost sulla guerra tra Ucraina e Russia nel 2022, quando era ancora vescovo in Perù. Prevost si esprimeva in termini molto netti, parlando di “un’autentica invasione imperialista” da parte della Russia di Putin.

Cosa diceva papa Leone XIV della guerra in Ucraina nel 2022

Dopo la sua elezione a Pontefice, è stato ripreso ed è circolato molto sui social l’estratto di una intervista del 2022 in cui il nuovo Papa Leone XIV parlava tra le varie cose della guerra tra Ucraina e Russia.

Allora Robert Francis Prevost era vescovo della diocesi di Chiclayo, in Perù, dove ha trascorso vent’anni prima di venire chiamato a Roma da Papa Francesco.

Fonte foto: ANSA Papa Leone XIV al suo primo Regina Coeli

Nell’intervista, rilasciata a un canale tv locale peruviano, si parlava di temi legati all’attualità peruviana e mondiale, tra cui la guerra in Ucraina.

L’intervista di Prevost quando era vescovo in Perù

L’allora vescovo Prevost parlava in maniera molto netta della guerra in Ucraina, iniziata appena due mesi prima con l’invasione delle truppe russe.

“Vengono fatte tante analisi, ma dal mio punto di vista – diceva Prevost – si tratta di un’autentica invasione imperialista in cui la Russia vuole conquistare un territorio per motivi di potere e per ottenere vantaggi per sé”.

Quello che oggi è diventato Papa Leone XIV affermava che “si stanno commettendo crimini contro l’umanità” e sosteneva la necessità di chiedere con forza la pace.

Prevost predicava anche la necessità di essere “molto chiari”, perché “alcuni politici, anche del nostro paese, non vogliono riconoscere gli orrori di questa guerra e il male che la Russia sta commettendo in Ucraina”.

L’intervista è stata ripresa tra gli altri dal quotidiano ucraino Kyiv Independent, che ha confrontato le dichiarazioni di Prevost con quelle di Papa Francesco, “accusato” di non aver mai definito esplicitamente “aggressore” il leader russo Vladimir Putin.

Papa Leone XIV: “Mai più la guerra”

Oggi che è Papa, Prevost ha parlato della guerra in Ucraina durante il suo primo Regina Caeli in piazza San Pietro, la preghiera dedicata alla Madonna che sostituisce l’Angelus nel periodo pasquale.

“Nell’odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, come più volte detto da papa Francesco, mi rivolgo anche io ai grandi del mondo, ripetendo un appello sempre attuale: mai più la guerra“, ha detto Leone XIV dalla loggia di San Pietro.

“Porto nel mio cuore le sofferenze dell’amato popolo ucraino. Si faccia il possibile per giungere al più presto ad una pace giusta e duratura. Siano liberati tutti i prigionieri, i bambini possano tornare alle loro famiglie”, ha aggiunto il Pontefice.