Cosa è successo al summit in Alaska, per Trump è stato un vertice da 10 ma per gli analisti "ha vinto Putin"

L’atteso summit di Ferragosto tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello russo Vladimir Putin è durato circa tre ore. Ad Anchorage, in Alaska, i due leader di fatto non hanno trovato l’accordo per il cessate il fuoco in Ucraina e non hanno fatto progressi concreti per arrivare alla pace. Il tycoon ha parlato di “un vertice da 10”, aggiungendo che il leader del Cremlino è disponibile a porre fine alla guerra. Nessun impegno reale, però, al punto che la stampa americana ha definito l’incontro “una vittoria di immagine di Putin“, il quale, tra l’altro, ha invitato Trump a Mosca.

Un vertice di tre ore

Secondo il Financial Times, l’incontro ad Anchorage, durato circa tre ore, non ha prodotto alcun impegno da parte di Mosca per un cessate il fuoco, nonostante le dichiarazioni di Trump in apertura.

Il quotidiano riferisce che Putin ha ribadito le condizioni ritenute non negoziabili dal Cremlino, compresa la capitolazione di Kiev, mentre Trump ha lasciato intendere che la responsabilità di chiudere il conflitto ricade ora sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky e sugli alleati europei.

IPA

Vladimir Putin e Donald Trum in conferenza stampa congiunta dopo il summit

In un’intervista a Fox News, il leader americano ha detto: “Ora spetta davvero al presidente Zelensky portare a termine il progetto”. La conclusione del vertice, osserva ancora il Financial Times, ha sorpreso esperti e diplomatici.

“Una grande vittoria di Putin”

Poco prima dell’inizio del vertice Trump aveva detto: “O arriviamo oggi al cessate il fuoco o non sarò contento”, aggiungendo di essere disposto ad andarsene se si fosse trovato di fronte un Putin non disponibile al dialogo.

Ma dopo tre ore, di fatto non è stato fatto alcun progresso su quello che era il grande tema sul tavolo dei due leader: la guerra in Ucraina. William Taylor, ex ambasciatore statunitense a Kiev, ha osservato che “la buona notizia è che non c’è stata nessuna Yalta o Monaco, la cattiva è che non c’è stato alcun cessate il fuoco”.

Andrea Kendall-Taylor del Center for a New American Security ha definito l’incontro “una grande vittoria per Putin“, evidenziando come il leader russo sia riuscito a ribaltare la pressione statunitense. Di certo il presidente russo è ritornato al centro della scena (a differenza di Zelensky e dei leader europei, rimasti in disparte) e probabilmente è tornato ad avere un peso diplomatico e politico dopo i tanti mesi di guerra e sanzioni.

Un vertice “inconcludente”

L’incontro è terminato con delle brevi dichiarazioni alla stampa senza domande, in cui Putin ha parlato per primo, esprimendo la speranza che “gli accordi di oggi diventino un punto di partenza non solo per risolvere il problema ucraino, ma anche per relazioni pragmatiche tra Russia e Stati Uniti”.

Trump ha ribadito: “Non c’è accordo finché non c’è un accordo. Non ci siamo arrivati, ma abbiamo ottime possibilità di farlo”. La seconda parte dell’incontro, quella dedicata ai colloqui estesi tra le delegazioni dei due Paesi, è stata addirittura cancellata, alimentando l’impressione di un vertice inconcludente.

Un collaboratore di Zelensky ha definito l’esito “molto strano”, mentre un altro lo ha liquidato come “niente di che”. L’incontro in realtà ha segnato la fine dell’isolamento internazionale di Putin, come rimarcano molti analisti, e ha sollevato dubbi sulla tenuta del sostegno statunitense a Kiev e sulla visione di Trump per la sicurezza europea.

Per Trump è un summit da 10

Trump comunque si è detto aperto a un futuro vertice a tre con Zelensky e Putin: “Se vogliono, io ci sarò”. Putin, al momento della fine della conferenza stampa congiunta, si è lasciato andare, in inglese, a un invito a Mosca per Trump, il quale, sorpreso, ha commentato: “Interessante”.

Trump ha dato un voto molto alto all’incontro con Putin, dicendo: “Per me è stato un 10”, soprattutto per l‘ottimo rapporto personale instaurato durante il vertice. “Putin ora rispetta gli Stati Uniti”, ha detto, al contrario di quanto accadeva secondo lui durante la presidenza Biden.

Trump inoltre ha ribadito con soddisfazione che Putin ha confermato pubblicamente che la guerra in Ucraina non sarebbe mai iniziata se Trump fosse stato alla Casa Bianca nel 2022. Una tesi che Trump sostiene da tempo e che ha definito un punto importante dell’incontro, che ovviamente non risolve di una virgola la situazione in atto.

“Putin ha parlato molto sinceramente del suo desiderio di mettere fine alla guerra in Ucraina“, ha aggiunto il presidente Usa, senza specificare che cosa si intenda fare per porre davvero fine alla guerra. Di fatto poi il tycoon ha lasciato la responsabilità di una soluzione a Zelensky e all’Europa, al punto da “consigliare” al presidente ucraino di “fare un accordo”.