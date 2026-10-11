Cosa farà Ranucci dopo il no al ritorno a Report, annuncio sul futuro da giornalista: "Se me lo permetteranno"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sigfrido Ranucci non avrà Report. È stata infatti rigettata la richiesta al tribunale del lavoro. Nei prossimi mesi si aprono strade giudiziarie nelle quali è coinvolto, ma dal punto di vista lavorativo resta il dubbio su cosa farà in futuro. Dice di voler fare il giornalista, di poter fare qualcosa per la società. “Sempre dalla parte dei fragili e più deboli”, ha sottolineato a Repubblica. Non è ancora chiaro cosa, visto che non ne ha parlato esplicitamente.

I problemi di Ranucci

Sigfrido Ranucci non rientrerà alla conduzione di Report, ma non è la fine della guerra con la Rai. Questa si giocherà al tribunale del lavoro. Ranucci infatti incontrerà i suoi avvocati dopo il no al ricorso d’urgenza con il quale chiedeva di tornare alla conduzione di Report. Ora vanno affrontate tre vie: la prima riguarda l’ordinanza del giudice del lavoro, per esempio presentando un reclamo al tribunale.

La seconda è la sospensione senza stipendio decisa dalla Rai al termine di un procedimento disciplinare, una sospensione di 10 giorni. Anche questa potrebbe essere impugnata perché Ranucci non riconosce le addebiti proposti dalla Rai e questa si rifiuta di consegnargli i documenti. E poi c’è la questione dell’attentato e il rapporto con Valter Lavitola.

Questa questione è anche la più importante, perché è da qui che si è arrivati alla sospensione in Rai. Ranucci dovrà raccontare ai giudici il suo punto di vista, come l’amicizia con l’imprenditore.

Il rapporto con Report

L’ordinanza con cui il giudice del lavoro ha respinto il ricorso ha chiarito il clima creato all’interno della redazione. I giornalisti però sono intervenuti per chiarire sul punto: “Nessuno di noi ha mai sfiduciato Sigfrido, né ha mai chiesto la sua rimozione”.

Una presa di posizione che arriva dopo mesi, forse tardi (come dice lo stesso Ranucci), ma che arriva a spiegare che la redazione non è “spaccata, divisa da traditori e collaborazionisti”. Sempre la redazione sostiene di essersi battuta per difendere l’autonomia del proprio lavoro, Report infatti: “Non prende ordini dalla politica, né da chi ha chiesto di cambiarlo né da chi lo difende. Report non è influenzabile da poteri più o meno forti né da gruppi di interesse”.

Il giudice del lavoro, come riporta Repubblica, avrebbe ritenuto che dalla maggioranza di governo sia arrivata una forte pressione ai vertici della Rai per rimuovere Ranucci.

Cosa farà Ranucci ora?

Sigfrido Ranucci dovrà quindi affrontare una serie di peripezie giudiziarie, e dal punto di vista lavorativo non va tanto meglio.

Potrebbe riprendersi Report, ma se così non fosse cosa farà? Dice che vuole fare il giornalista e a Repubblica spiega anche che se non glielo permettono, se non arrivano altre offerte, dovrà reinventarsi.

Per usare le sue parole: “Per mettermi a disposizione della società, ma sempre dalla parte dei fragili e dei più deboli”.