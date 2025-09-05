Cosa ha reso unico Giorgio Armani e qual è la sua eredità, Nicola Santini: "Il suo sogno rimarrà"

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

“Uno stilista è, alla lettera, un creatore di stile, e questo vale indifferentemente per un abito o un’automobile”. Così Giorgio Armani spiegava la sua idea di stile e oggi quelle parole assumono nuovo significato. All’indomani della scomparsa dello stilista, a 91 anni, e in attesa dei funerali che si celebreranno lunedì 8 settembre a Milano in forma privata, il mondo rende omaggio ad Armani, salutato da più parti come “Re Giorgio”.

Addio a Giorgio Armani, “re dell’eleganza”

Tra le sue altre citazioni diventate celebri c’è quella che riguarda da vicino il mondo della moda: “Del resto, la moda è modo: di porgersi, muoversi, vivere“. Giorgio Armani, però, non ha lasciato il segno solo nel mondo della moda, ma ha impresso una cifra stilistica unica anche in settori come quello del design, della cucina e dello sport, solo per citare alcuni esempi. Appassionato di basket, ha sostenuto la squadra dell’Olimpia Milano, che ha preso il nome dello sponsor, così come ha vestito i campioni della Nazionale di numerose discipline sportive e i rappresentanti dell’Italia alle Olimpiadi.

Il ricordo indelebile e il legame con Milano di Armani

Impossibile, dunque, dimenticare la sua figura. Del resto lo stesso stilista sintetizzava la sua idea di connubio tra eleganza e ricordo spiegando: “L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare“. La sua lungimiranza, poi, lo ha portato a ispirare la Settimana della Moda, che va in scena due volte all’anno a Milano, sua città del cuore, con cui ha mantenuto sempre un legame speciale e della quale ha saputo interpretare anche lo spirito di operosità e discrezione. “Milano è il centro del mio mondo, mi ispira da sempre”, disse in più di una occasione.

Giorgio Armani.

L’intervista a Nicola Santini sull’eredità di Giorgio Armani

Per saperne di più sull’eredità che Giorgio Armani lascerà al mondo della moda (ma non solo), Virgilio Notizie ha contattato Nicola Santini, giornalista ed esperto di costume e galateo.

Che cosa ha reso unico, in termini di eleganza e stile, Giorgio Armani?

“Sicuramente ha trasformato il rigore in una cifra stilistica. Prima erano comode o funzionali e basta. Lui, invece, le ha rese anche belle. È anche, secondo me, l’italiano più conosciuto al mondo ed è l’unico che è riuscito a declinare, in tutto ciò che ha toccato, il suo stile riconoscibile, senza bisogno di loggare: basti pensare all’Armani hotel, alla tavola, all’alta moda ovviamente, fino allo sport, per esempio con il basket”.

Il “marchio” Armani, infatti, ha toccato molti settori. In cosa è riconoscibile ovunque?

“In ogni ambito dell’eccellenza italiana di cui si è occupato, non ha mai avuto bisogno di imporre un logo. Basti pensare che in un certo momento ha persino fatto a meno dell’aquila, suo simbolo originario e che lo ha accompagnato per un trentennio”.

Oggi c’è chi lo considera simbolo dell’italianità, ma anche chi pensa che forse abbia rappresentato piuttosto l’ideale di italianità a cui aspirare. Cosa ne pensa?

“Magari l’italianità fosse Armani! Più che rappresentare l’italianità in sé credo che il suo sia l’unico stile tipico solo dello stilista in questione. In effetti Armani rappresenta ciò a cui si ambisce, a prescindere dal fatto che ci si possa permettere o meno un certo budget. Ciò che si desidera è soprattutto lo stile Armani, che può anche paradossalmente non coincidere con un capo griffato Armani. Chiunque guardi su Instagram uno shooting fotografico e vede cosa ha creato Armani, si ritrova davanti l’abbecedario dell’eleganza: poi può anche comprare su un sito low cost, ma tenendo presente quelle indicazioni di stile, linee, colori o forme che ha osservato nel grande stilista”.

A rendere omaggio ad Armani oggi sono anche altri colleghi, come è avvenuto anche in passato. Perché, secondo lei?

“Intanto quell’odio feroce che c’erano negli anni ’80 intorno alle passerelle oggi è molto ammorbidito. I grandi big di un tempo sono man mano sono scomparsi, se pensiamo a Versace, per esempio, o Krizia e altri. Per chi è rimasto Armani rappresentava l’ultimo grande, quello che ha lasciato il segno. Anche le generazioni successive e quelle future non potranno non tenerne conto”.

Si parla spesso del rapporto tra Armani e le donne, del fatto che ha rappresentato una svolta nella moda femminile. Ha aiutato l’empowerment rosa?

“Penso che abbia creato uno stile che piace alle donne (ma anche agli omosessuali), anche se forse non è ancora accolto al 100% tra gli uomini, perché in parte sacrifica la femminilità. Ma è altrettanto indubbio che abbia dato alle donne la grande possibilità di essere eleganti anche nei contesti lavorativi. Tralasciando il settore dell’alta moda, infatti, nella quotidianità ha introdotto tailleur, giacche e pantaloni declinati al femminile e tali da liberare le donne dal cosiddetto ‘complesso della segretaria? Si tratta di un enorme contributo. Armani, in definitiva, non si è lasciato prendere dalla tentazione di vestire gli uomini da donne e le donne da ‘di poco buono’”.

Chi potrà prendere la sua eredità, se c’è qualcuno che lo farà?

“Io credo che potrebbero essere diversi gli ‘eredi’, perché Armani ha costruito qualcosa di grandioso. Non è stato solo uno stilista eccezionale, ma anche un capo di impresa immenso, che ha saputo circondarsi di un braccio destro e uno sinistro, e di collaboratori molto validi: una squadra che non faceva riferimento a lui solo come capo, ma come anima centrale. Oggi, per esempio, c’è un ufficio stile di grande valore, così come una responsabile PR che parla la sua lingua, quindi sono convinto che se è vero che sentiremo la mancanza di Armani come persona, il suo segno rimarrà: non ci saranno differenze sostanziali nelle collezioni, perché continueranno a esistere sia il brand che la sua anima”.