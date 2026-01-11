Cosa hanno visto a Garlasco i nuovi testimoni la mattina del delitto, il dettaglio sulle "persone già note"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

A riavvolgere il nastro sul delitto di Garlasco non è soltanto la Procura di Pavia: anche i media cercano di scoperchiare e sviscerare i 18 anni – ormai quasi 19 – che ci separano dall’omicidio di Chiara Poggi, portando al pubblico nuovi dettagli fino ad oggi rimasti nell’ombra. In ultima battuta Le Iene hanno raccolto la versione di due nuovi testimoni che riferiscono che la mattina della tragedia avrebbero incontrato persone già note nei pressi del luogo del dramma.

Cosa hanno visto i nuovi testimoni

Come riporta Leggo, Le Iene hanno raccolto due nuove testimonianze sul delitto di Garlasco. Si tratta di un lavoro degli inviati Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese.

Secondo il quotidiano online i nuovi testimoni avrebbero assistito a eventi che potrebbero risultare interessanti ai fini della ricostruzione del delitto di Garlasco.

ANSA

Soprattutto, la mattina del 13 agosto 2007 nei pressi del luogo del delitto avrebbero notato persone già note ma mai indagate.

Va precisato che i due testimoni non si conoscono ma – anticipa Leggo – risulterebbe che i loro racconti convergano.

Chi sono i testimoni

I nuovi testimoni sarebbero un uomo e una donna. Quest’ultima viveva a Garlasco e conosceva diverse persone entrate, anche solo mediaticamente, nella vicenda. La mattina del delitto di Garlasco si stava spostando per il paese per questioni personali, quando nei pressi della villetta avrebbe riconosciuto senza dubbio alcuno alcuni soggetti.

L’uomo, invece, ha incontrato Alessandro De Giuseppe più volte. All’inviato ha riferito di non essersi mai rivolto alle forze dell’ordine per evitare un coinvolgimento formale. La sua testimonianza coincide con quella della donna. I due, ripetiamo, non si conoscono.

Il nuovo servizio de Le Iene su Garlasco

Il materiale raccolto da De Giuseppe e Festinese verrà trasmesso da Le Iene domenica 11 gennaio in prima serata su Italia 1.

Intervenuto a Zona Bianca recentemente, l’inviato aveva già anticipato queste novità. De Giuseppe vive a Garlasco e da anni conduce in prima linea la sua indagine sul caso. Spesso, ha riferito, gli capita di incontrare per caso la famiglia Poggi che nei suoi confronti si dimostra diffidente.