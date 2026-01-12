Cosa mangia Silvio Garattini per ridurre i rischi di tumore e infarto: "Pasta integrale e olio, niente vino"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Silvio Garattini rivela i segreti per una vita lunga ed evitare il cancro. Il 97enne farmacologo di fama internazionale è tornato sulle regole da seguire a tavola per un regime alimentare sano e limitando il più possibile il rischio di sviluppare tumori. Il fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” ha spiegato con tre “no” i comportamenti più corretti da lui stesso adottati per raggiungere la longevità, a partire dal mettere al bando l’alcol.

I consigli di Silvio Garattini

Ospite recentemente in Tv di La volta buona su Raiuno e Che tempo che fa sul Nove, Silvio Garattini ha ricordato al pubblico alcuni semplici consigli.

Non solo sulle corrette abitudini alimentari, ma anche sulle scelte di vita che hanno contribuito a portarlo all’età di 97 anni:

“Ho cercato di fare tutto quello che si considera utile per favorire la longevità. Non ho mai avuto determinate forme di dipendenza, non ho mai fumato e ho sempre bevuto pochissimo alcol” ha raccontato.

I tre “no” a tavola

Il ricercatore ha riassunto con tre “no” il giusto comportamento a tavola, tenendo sempre presente la regola generale di “mangiare poco e in modo vario” in modo da non fare lavorare troppo l’organismo, ma senza bisogno di digiunare: “Io a mezzogiorno prendo almeno una spremuta d’arancia o una banana”.

Del resto, sul digiuno intermittente lo scienziato si è espresso più volte: “Non è così importante quando si mangia, conta la quantità totale. Uno può anche mangiare 5 volte al giorno, basta che il totale sia relativamente poco. Si può mangiare 3 o 5 volte al giorno, conta cosa si mangia: frutta e verdura, se possibile pane e pasta integrali. Ma conta soprattutto il quanto”.

Tra gli alimenti da ridurre a tavola Garattini cita il burro, a cui andrebbe preferito l’olio d’oliva, così come la pasta integrale rispetto a quella tradizionale, e sconsiglia soprattutto la carne rossa che “è un fattore di rischio per il tumore del colon ed è produttrice di alcune sostanze ritenute lesive a livello cardiovascolare”.

“Non dovremmo superare i 100-150 grammi a settimana, ci sono tante altre di proteine animali, a partire dal pesce, da preferire” ha sottolineato in una delle sue ultime apparizioni in Tv.

Al bando l’alcol

Per evitare il pericolo di tumori, la regola numero uno a tavola per Garattini è mettere al bando il vino: “Da quando l’Oms ha detto che l’alcol è cancerogeno non bevo più alcol né lo regalo, perché non voglio dare cancro alla gente” ha spiegato.

Come ricordato dalla fondazione Umberto Veronesi, il consumo di qualsiasi tipo di bevande alcoliche è uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di diversi tipi di tumore, da quello alla bocca e alla gola a quello all’esofago, dal cancro al fegato a quello al colon-retto, fino al tumore al seno.

L’etanolo è classificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell’Oms come cancerogeno di gruppo 1 e diversi studi scientifici dimostrano come non esista un livello di consumo di alcol per eliminare il rischio: “Anche consumi moderati, come un bicchiere di vino al giorno, sono stati collegati a un aumento del rischio di tumori, in particolare del seno nelle donne​” si legge sul portale della fondazione Umberto Veronesi.

Chi è Silvio Garattini

Bergamasco, classe 1928, Silvio Garattini dopo aver conseguito il titolo di studio di perito chimico e la laura in Medicina, è diventato libero docente in Chemioterapia e Farmacologia.

Nel 1963 ha fondato l’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”, principali istituzioni scientifiche italiane nel campo della farmacologia clinica, che ha diretto fino al 2018 e di cui è oggi presidente.

Autore di diverse centinaia di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, Garattini è tra i maggiori ricercatori italiani, noto in particolare per il suo lavoro in materia di studi oncologici.

ANSA

La truffa

La figura di Gararattini è stata usata per una truffa circolata tra il 2024 e il 2025 sui social, attraverso la quale è stata sfruttata la notorietà del ricercatore per pubblicizzare una fantomatica scoperta rivoluzionario per la cura dell’artrite.

Si tratta di un video artefatto in cui viene registrata una falsa intervista allo scienziato, per spingere gli utenti inconsapevoli e spesso anziani ad acquistare tramite link su Facebook un finto prodotto per le articolazioni.

“Non ho mai pronunciato quelle frasi e non pubblicizzo farmaci o rimedi. Si tratta di una truffa, che danneggia me e ha danneggiato tante persone, cadute nella rete di questi approfittatori. Nonostante il ricorso agli avvocati e altre azioni che abbiamo intrapreso, non riusciamo a bloccarli. I video che vengono diffusi sono ottenuti modificando filmati di mie vecchie interviste”, aveva spiegato il professore a la Scienza in rete.